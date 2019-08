Potsdam

Mit einem Vorteilsprogramm will die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam Auszubildende belohnen. Die Azubi-Card starte zum Ausbildungsbeginn im September und biete günstigere Eintrittspreise in Kinos, Museen, Schwimmbädern bis hin zu Nachlässen im Fitness-Studio, teilte die IHK am Mittwoch mit. Das Angebot an Rabatten soll kontinuierlich ausgeweitet werden.

„Wer in Zukunft nicht ohne Fachkräftenachwuchs dastehen will, muss aktiv werden“, sagte IHK-Präsident Peter Heydenbluth. Die Karte werde an rund 8000 Auszubildende verteilt, die ein bei der IHK Potsdam gültiges und registriertes Ausbildungsverhältnis haben. In einigen anderen Bundesländern gibt es Azubikarten bereits, in Brandenburg bislang noch nicht.

Von MAZOnline