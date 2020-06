Potsdam

Trotz Corona – die Bahn baute und baut weiter an ihrem Schienennetz, um ihr 20 Milliarden schweres Konzept „Starke Schiene“ bis 2030 umzusetzen. Allein in diesem Jahr will sie 840 Millionen Euro in Berlin und Brandenburg verbauen. Das bedeutet nicht nur modernisierte Bahnhöfe und bessere Schienennetze. In den kommenden Monaten heißt das zunächst einmal Einschränkung und manchmal wohl auch Ärger für die Kunden.

Der größte Brocken dürfte wohl auf Nutzer der Südstrecken RE3 und RE4 zukommen, die zum Beispiel zwischen Jüterbog ( Teltow-Fläming) und Berlin pendeln. Vom 5. bis zum 27 Oktober, vom 7. Oktober bis zum 12. Dezember und vom 27. Oktober bis zum 7. November, sowie vom 7. November bis zum 12. Dezember werden ganze Strecken gesperrt. Unter anderem werden hier Weichen neu installiert. Die Bahn begründet das auf insgesamt 1,3 Millionen Euro veranschlagte Umbaupaket mit dem Erhalt des Schienenschnellverkehrs in dieser Region.

Das neue kundenfreundliche Bauen

Die Bahn spricht gerade für dieses Projekt von ihrem neuen Vorsatz des kundenfreundlichen Bauens, bei dem die Sperrzeiten gegenüber der Zeit der Gesamtmontage enorm zurückgefahren worden seien. „Durch ein optimiertes Baumanagement haben die Störungen durchs Bauen in den letzten vier Jahren um die Hälfte abgenommen“, hatte die Bahn bei der Vorstellung ihrer Vorhaben im Februar betont.

„Wir versuchen die Bauarbeiten so zu gestalten, dass wir die Gäste möglichst wenig beeinträchtigen“, ergänzt Bahnsprecher Gisbert Gahler. Zum Beispiel würden Ausweichstrecken genutzt oder vor allem nachts gebaut. „Aber es ist eben nicht so, dass wir überall zwei oder drei Gleise haben.“ Deshalb seien Vollsperrungen wie auch bei Jüterbog manchmal unvermeidlich, sagt Gahler. Für die Gäste der Deutschen Bahn liefe das in der Regel auf Schienenersatzverkehr mittels Bus hinaus, was auch wohl für den Abschnitt zwischen Jüterbog und Ludwigsfelde gelte. Details werde die Bahn etwa sechs Wochen vor Beginn des Projektes, also gegen Ende August bekanntgeben.

Schwierige Fahrt von Potsdam nach Berlin

Unangenehm wird es im Juli, September und Oktober auch für Pendler zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und Berlin. Wie schon im Februar wird am Wochenende vom 3. bis zum 6. Juli, am Wochenende vom 11. bis zum 14. September und am Wochenende vom 30. Oktober bis zum 1. November die Strecke zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Griebnitzsee für den Regionalverkehr gesperrt. Damit wird Straßenbauarbeiten an der Potsdamer Nuthestraße die wichtige Verbindung RE1 wieder an mehreren Wochenenden beeinträchtigt.

Unannehmlichkeiten kommen auch auf Bernauer ( Barnim), Strausberger ( Märkisch-Oderland) und Königs Wusterhausener ( Dahme-Spreewald) zu, die nach Berlin pendeln. Die Strecke zwischen Karow und Bernau, die erst diese Tage gesperrt war, wird erneut von 25. bis zum 28. September und dann noch einmal vom 16. bis zum 20. Dezember gesperrt. Strausberger haben vom 19. bis zum 26. September, dann vom 1. bis zum 23. November und vom 23. bis zum 30. November Schwierigkeiten. In Königs Wustenhausen ist die Strecke nach Grünau vom 21. bis zum 25. August gesperrt.

Fahrgastverband fordert gute Information

Daneben gibt es im Juni und im August Arbeiten in Schönefeld ( Dahme-Spreewald), und den Umbau des Bahnhofs Wünsdorf, der immer wieder Sperrungen an verschiedenen Tagen von den Monaten Juni bis einschließlich September verlangt. Im Bahnhof Wünsdorf ( Teltow-Fläming) kann zu manchen Zeiten nur ein Gleis befahren werden. Unter Umständen sind alle Gleise gesperrt und es muss auch hier auf die Straße ausgewichen werden.

Peter Cornelius, Vorstandsvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn Berlin-Brandenburg, hat keine grundlegenden Einwände. „Insgesamt finde ich es gut, dass die Bahn etwas tut und baut“, sagt er. Wichtig sei, dass der Ersatzverkehr fahrgastfreundlich liefe und auch funktioniere. Bislang seien in diesem Jahr keine Beschwerden über die Maßnahmen eingegangen.

Wichtig sei vor allem die Informationspolitik. „Die Details des Ersatzverkehrs sollten spätestens eine Woche vor der Maßnahme bekannt gegeben werden“, so Cornelius. Außerdem solle den Fahrgästen über Hotlines oder Mailadressen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu beschweren, falls es beim Ersatzverkehr Mängel gebe. „Der Informationsfluss muss stimmen und die Bahn muss ein Feedback haben.“

Von Rüdiger Braun