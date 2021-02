Potsdam

Rollenspiel, Postkorbübung, Gabeltest, das hört sich nach Spaß und Kindergarten an. Doch begegnen einem diese „Spiele“ in einem Assessment-Center (AC), geht es knallhart zur Sache. Denn hier geht es um nichts weniger als die berufliche Zukunft. Man sollte aber keine Angst haben, denn Angst blockiert. Das betont die Berliner Psychologin Agnes von Harrach, die jahrelang an verschiedenen Hochschulen der Region Trainings für Assessment-Center angeleitet hat. Ihre Empfehlung gegen die Angst: eine umfassende Vorbereitung – nicht erst drei Tage vorher.

Schlüsselkompetenzen werden getestet

Wenn Du Dich beispielsweise bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg, der Polizei Brandenburg oder beim BER um einen Ausbildungs- oder Studienplatz bewirbst, wirst Du statt zum klassischen Vorstellungsgespräch in ein Assessment-Center (AC, englisch „assessment“ bedeutet „Bewertung“, „Einschätzung“) gebeten. Das ist nichts anderes als ein komplexes Gruppenauswahlverfahren, bei dem die „Auserwählten“ zeigen müssen, was sie draufhaben – nicht nur in fachlicher Hinsicht. Auch wie es um die sogenannten Schlüsselkompetenzen (soziale Kompetenz, personale Kompetenz, Methodenkompetenz) bestellt ist, wird getestet: Wie gehst Du mit anderen Menschen um? Wie kommst Du mit Stress klar? Wie löst Du Probleme? Und so weiter …

Eine gründliche Vorbereitung ist unumgänglich

Besonders bei großen und internationalen Institutionen (das erste moderne AC in Deutschland hat der US-Konzern IBM im Jahr 1969 veranstaltet) aller Branchen ist die Auswahl mithilfe eines solchen Verfahrens mittlerweile üblich. Bewerbertag, Auswahlseminar, mehrtägiges Auswahlverfahren, Bewerbertest, Testverfahren: „Egal wie es genannt wird: Wenn man für einen halben Tag oder mehr eingeladen ist, muss man davon ausgehen, dass es sich um ein AC handelt. Dann führt an einer gründlichen Vorbereitung kein Weg vorbei“, so Agnes von Harrach.

Aktiv sein, sich zeigen

Wie genau das Assessment-Center abläuft, darüber wird das Unternehmen informieren. Worauf Du Dich innerlich unbedingt einstellen musst: „Das AC ist eine ganz aktive Angelegenheit, und man wird dabei beobachtet! Man muss also in der Lage sein, sich zu präsentieren, sich aktiv in der Gruppe einzubringen, zu zeigen, was man draufhat, ohne die anderen zu überrollen“, erklärt die Psychologin. Die drei Kern-Programmpunkte eines jeden Assessments, mit denen man sich intensiv beschäftigen sollte, sind Selbstpräsentation, Gruppendiskussion und die sogenannte Postkorb-Übung.

Die Selbstpräsentation laut üben

Bei der Selbstpräsentation stellt man sich kurz und prägnant vor, man sollte dabei möglichst authentisch und sympathisch rüberkommen. Ein Tipp von der Psychologin: „Beim Üben stelle dich hin und spreche laut.“ Inhaltlich ist es wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Du musst Dich selbst einschätzen können, Deine Stärken kennen, aber auch Deine Schwächen und wie Du mit ihnen umgehst. Was sind Deine Vorlieben, was magst und kannst Du? Andererseits informiere Dich gut über deinen potenziellen Arbeitgeber, kenne seine Anforderungen und nimm darauf Bezug in der Präsentation. Dabei reicht es nicht zu behaupten, dass Du alles Geforderte kannst und bist. Sondern beweise es. Nenne Beispiele, was Du schon gemacht hast, wie Du Dich verhalten hast.

Für die Gruppendiskussion informiert sein

Für die Gruppendiskussion wird Euch ein kontroverses Thema zur Diskussion gestellt. Es hat entweder einen Unternehmensbezug oder ist ein aktuelles, meist politisches Thema. „Darum vorher unbedingt Zeitung lesen und informiert sein darüber, was gesellschaftlich gerade passiert“, rät Agnes von Harrach. Bei der Postkorbübung müssen unter erheblichem Zeitdruck zehn oder mehr Dokumente und Aufgaben gesichtet, priorisiert und gegebenenfalls delegiert werden.

Wie man sich ganz konkret Schritt für Schritt auf ein Assessment-Center vorbereitet, dazu gibt es viel Literatur. Agnes von Harrach empfiehlt das Buch „Im Assessment Center überzeugen: Wie Sie mit den richtigen Strategien jedes Assessment Center erfolgreich durchlaufen und bestehen“ von Sebastian Grapengeter, das 2020 bei edition Karriere erschienen ist. Viele Informationen findet man auch bereits im Internet.

Und ein letzter Tipp von der Psychologin: „Sei so authentisch, freundlich, kooperativ und aktiv wie möglich!“

Hier geht es zur E-Beilage „MAZubi digital“.Ausbildungsangebote unter maz-job.de/ausbildung.

Von Maria Kröhnke