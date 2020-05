Brandenburgs Hotels und Restaurants fordern Öffnungsplan

Potsdam

Mit seinem Öffnungsplan für Restaurants und Hotels hat das Bundesland Niedersachsen Begehrlichkeiten in Brandenburg geweckt. „Wir fordern von Ministerpräsident Woidke ein ebenso klares Signal für einen Öffnungsplan. Die Branche braucht endlich Sicherheit“, sagte der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) Brandenburg, Olaf Lücke, der MAZ. Er erwarte, dass darüber am Mittwoch bei der Bund-Länder-Schalte gesprochen werde und entsprechende Vorschläge gemacht würden. „Alles andere wäre eine einzige Enttäuschung“, so Lücke.

Lücke erneuerte seine Forderung nach einem branchenspezifischen Rettungspaket. „Wir sind die am schwersten von der Krise betroffene Branche. Die jetzt entgangenen Umsätze können wir nicht nachholen.“ Die Ungeduld seiner Kollegen sei groß. „Die Nerven liegen blank“, so Lücke.

Stügben weckt vorsichtige Hoffnungen

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hofft darauf, dass die Gaststätten in absehbarer Zeit wieder öffnen können – möglicherweise schon ab Mai. „Wir arbeiten an einem Fahrplan, und ich hoffe, dass es noch in diesem Monat losgehen kann“, sagte Stübgen, der auch Vize-Ministerpräsident ist. „Aber auch hier gilt es, behutsam und verantwortungsbewusst vorzugehen.“ Der Innenminister betonte: „Ich weiß, wie dringend die Menschen in der Gastronomie darauf angewiesen sind, endlich wieder öffnen zu können. Bei vielen geht es um die berufliche Existenz, und da zählt jeder Tag.“

Niedersachsen

Gastronomie

Vorbild für andere Länder?

Als erstes Bundesland hatteam Montag ein Öffnungskonzept für dievorgelegt. Ab kommendem Montag können dort Restaurants, Cafes und Biergärten mit maximal der Hälfte ihrer Plätze wieder öffnen. Auch Campingplätze dürfen wieder öffnen und Ferienwohnungen vermietet werden. Ebenfalls mit einer Auslastung von maximal 50 Prozent sollen ab dem 25. Mai Hotels, Jugendherbergen und Pensionen wieder für Gäste da sein. Bars und Diskotheken bleiben aber bis auf Weiteres geschlossen.

Die Infektionszahlen seien in Niedersachsen erfreulicherweise weiter rückläufig, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Niedersachsen lege nun ein Gesamtkonzept vor, das er am Mittwoch bei der Bund-Länder-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zur Diskussion stellen wolle. Merkel und die Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Krise beraten. Regierungssprecher Steffen Seibert zufolge geht es dabei um Beschlüsse für Schule, Kitas und Sport. Über Gastronomie und Tourismus soll eigentlich erst in der übernächsten Bund-Länder-Schalte gesprochen werden.

55.000 Schüler kehren zum Unterricht zurück

Am Montag waren in Brandenburg verschiedene Lockerungen inkraft getreten. So durften Friseure wieder ihre Dienst anbieten, rund 55.000 Schüler kehrten zum Präsenzunterricht zurück: die sechsten Klassen der Grundschulen, die neunten und zwölften Klassen der Gesamtschulen und die elften Klassen der Gymnasien.

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) zeigte sich zufrieden. „Die heute erfolgte weitere Öffnung unserer Schulen ist insgesamt gut angelaufen – weitgehend ohne Probleme und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen“, sagte sie. „Die Schulen haben uns gemeldet, dass insbesondere die Neunt-Klässler an den weiterführenden Schulen diesbezüglich aber noch die eine oder andere Ermahnung brauchen.“ Für die Schulen sei das eine organisatorische Herausforderung

