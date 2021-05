Potsdam

Robert Bartel, Rechtsreferent der Verbraucherzentrale Brandenburg, erläutert, welche Reise sicher geht, was unsicher ist – und wovon man lieber ganz die Finger lassen sollte.

Herr Bartel, Ministerpräsident Dietmar Woidke hat bei einer Pressekonferenz am Dienstag gesagt, er habe seinen Urlaub bereits gebucht. Wahrscheinlich wird er wohl wieder an die Ostsee fahren. Kann ihm da jetzt nichts mehr dazwischenkommen?

Robert Bartel: Aufgrund der aktuellen Inzidenzentwicklung und des Impffortschritts gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir im Sommer in Deutschland keine Beherbergungsverbote haben werden. Aber eine Unsicherheit bleibt natürlich. Auch der Ministerpräsident wollte sich in der Pressekonferenz da nicht festlegen.

Gilt diese Unsicherheit nicht eher für das Ausland?

Meines Erachtens nicht. Die Entwicklung der Pandemie und der Inzidenzzahlen hat gezeigt, dass wir uns nicht sicher sein können. Sollte die Infektionsentwicklung wider Erwarten plötzlich auch hierzulande anders ausfallen, werden erneut die Beschränkungen der Bundes-Notbremse greifen. Die Politik legt sich aus gutem Grund nicht fest. Aber wie gesagt mit der steigenden Zahl von Geimpften sieht es zunehmend besser aus – deshalb erwarte oder besser erhoffe ich für Deutschland weitere Lockerungen.

Hoffnung auf die Strände Europas

Und das Ausland?

Weltweit gibt es sicherlich noch mehr Unsicherheiten. Aber ich bin kein Virologe und auch kein Politiker. Ich bin lediglich Jurist, der die Entwicklung verfolgt. Jedes Land wird hier weiter gesondert zu betrachten sein. Aber es ist zu hoffen, dass wir zumindest in der EU wieder weitgehend reisen können. Ich selbst beispielsweise habe in der Hoffnung darauf im Sommer für zwei Wochen eine Unterkunft in Portugal gebucht. Derzeit könnte ich noch nicht mal einreisen.

In den Publikationen der Reiseveranstalter wird suggeriert, dass bestimmte Reiseziele wie Griechenland oder die Balearen total problemlos sind. Ich höre jetzt aber heraus, dass es ganz sorgenfreies Reisen dieses Jahr doch noch nicht geben wird.

Erwarten Sie etwas anderes von Reiseveranstaltern? Die wollen Reisen verkaufen. Ja, ganz sorgenfreies Reisen wird es während der Pandemie meines Erachtens nicht geben. Dafür sind weiterhin zu viele Unwägsamkeiten damit verbunden. Hoffnung bereitet jetzt vor allem die steigende Anzahl von Impfungen – bei uns und im Ausland. Mit einer vollständigen Impfung wird es für Urlauber auch leichter zu reisen. In diesem Fall entfällt meist schon jetzt die Quarantäne bei der Einreise und auch die bei der Rückkehr nach Deutschland.

Mehr Tipps für die Reise Robert Bartel ist studierter Jurist. Er arbeitete viele Jahre als Anwalt in Kanzleien und Unternehmen. Seit 2019 ist er Rechtsreferent bei der Verbraucherzentrale Brandenburg. Am Donnerstag, 20 Mai, hält Bartel von 18 bis 19 Uhr den Online-Vortrag „Sommerurlaub: Buchen, anzahlen, stornieren – Was muss ich beachten?“. Anmeldungen sind unter https://www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/reise-mobilitaet/sommerurlaub-buchen-anzahlen-stornieren-was-muss-ich-beachten-59994 möglich.

Heißt das: Liebe Nicht-Geimpfte, schminkt euch die Auslandsreise ab?

So weit würde ich nicht gehen. Aber wenn es bei den aktuellen Quarantäneregelungen in vielen Ländern bleibt, dann wird es für Nicht-Geimpfte tatsächlich schwieriger. Eine Quarantäne und sei es auch eine mit negativem Test gekürzte wird vielen einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist mit einer finanziellen und vor allem aber auch einer zusätzlichen zeitlichen Belastung verbunden, die die wenigsten tragen können.

Wie sehen Sie die Chancen auf einen schönen Sommerurlaub für Familien mit Kindern?

Da sprechen Sie sicherlich auf die Situation an, dass Kinder bislang nicht geimpft sind. In der Tat berücksichtigen das die Länder, die eine Quarantäne fordern, bislang nur wenig. Zumindest habe ich bis dato wenig Ausnahmeregelung sehen. Inwieweit die Länder das zukünftig berücksichtigen, muss abgewartet werden. Ich gehe aber davon aus, dass im Sommer auch Urlaub mit nur negativem Test ohne Quarantäne weiter möglich sein wird.

Buchen kann auch zum Glücksspiel werden

Das klingt nach: Die Bucherei ist derzeit ein Glücksspiel.

Ja, das erinnert an ein Glücksspiel. Ich denke aber, wenn wir über Reisen nachdenken, können wir schon glücklich sein, weil wir nicht erkrankt sind oder die Krankheit glimpflich überstanden haben. Die finanziellen Risiken, die mit einer Buchung derzeit verbunden sind, kann ich minimieren. So sind Pauschalreisende weitgehend abgesichert.

Wie kann das sein, wo doch gerade im letzten Jahr viele Pauschalreisende über die Veranstalter geklagt haben?

Es ist richtig, dass die Verbraucher viel Ärger mit den Reiseveranstaltern hatten. Vor allem, weil schlecht kommuniziert wurde und ausgefallene Reisen erst spät erstattet wurden. Auch, weil viele berechtigte kostenlose Stornierungen nicht anerkannt wurden. Dennoch bietet das Pauschalreiserecht die beste Absicherung. Wenn die Reise nicht stattfinden kann, weil weiter Einreiseverbote bestehen oder ich zwangsweise in Quarantäne muss, dann trägt der Veranstalter das Risiko und muss das Geld zurückerstatten. Auch kann etwa bei erheblichen Beeinträchtigungen vor Ort kostenlos per Gesetz storniert werden. Außerdem räumen die Veranstalter derzeit meist gegen Entgelt flexible Tarife an, die es ermöglichen bis kurz vor der Reise zu stornieren oder umzubuchen, wenn ich doch Angst habe zu reisen.

Und wie sieht es für individuell Reisende aus?

Da habe ich diese Absicherungen aus dem Pauschalreiserecht nicht. Da muss ich zusehen, dass ich möglichst flexibel buche, damit ich den Preis für die Unterkunft oder für den Flug vollständig oder nur gegen einen kleinen Einbehalt zurückerstattet bekomme. Allerdings sind flexiblere Tarife zugeben häufig teuer. Das spontane Buchen kann aber auch teuer werden, wenn dann ganz viele buchen. Auch die Anreise mit dem Auto anstatt mit dem Flieger kann natürlich eine Alternative sein. Wenn ich nicht einreisen kann, bekomme ich mein Geld nicht unbedingt wieder, gerade wenn ich im Ausland gebucht habe. Besser sieht es zumindest in Deutschland aus, wenn deutsches Recht Anwendung findet. So mussten die Anbieter von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen jetzt das Geld ersetzen, wenn die Unterkunft wegen des Beherbergungsverbots nicht vermietet werden durfte.

Ohne sorgfältige Recherche geht nichts

Von welchen Reisezielen würden Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ganz abraten?

Sicherlich ist es gerade nicht empfehlenswert eine Reise nach Indien zu buchen. Es ist aber schwierig, hier pauschale Antworten zu geben. Die kommende Entwicklung bleibt schwer einzuschätzen. Setzen Sie sich intensiv mit einem möglichen oder schon favorisierten Reiseziel auseinander. Informieren Sie sich über die aktuelle Situation im Land und die Pandemie-Entwicklung. Einen ersten Überblick finden Sie häufig in den Reisemedien wie reisereporter oder travelbook im Internet. Diese Informationen sollten Sie verifizieren und intensivieren. Das fängt an mit dem Lesen der Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes für das jeweilige Land und der Erklärungen Botschaften.

Welche Strategie für einen weitgehenden Sorglos-Urlaub würden Sie anraten?

Das genaue Informieren gehört definitiv dazu. Aber ganz wichtig: Lassen Sie sich impfen, wenn Sie das Angebot dazu haben. Bis zum Sommer sollen ja zumindest alle Erwachsenen ein Impfangebot erhalten. Das wird das Reisen rechtlich und finanziell vereinfachen. Das mindert auch die eigene Ansteckungsgefahr erheblich. Wenn es vom Reise-Typ her passt: Buchen Sie eine Pauschalreise. Ansonsten buchen Sie möglichst flexibel.

Kann man sich örtlich folgende Risikoreihenfolge zurechtlegen: Deutschland, EU-Länder und dann der Rest der Welt?

Ja, das ist sicherlich die Faustformel. Auch wenn es keine Regel ohne Ausnahmen gibt. Außerdem gilt: Aus einem anderen Bundesland und auch aus einem anderen EU-Land komme ich relativ schnell wieder zurück nach Hause und strande nicht irgendwo, wie es Tausenden Touristen letztes Jahr ging. Wobei ich den Teufel nicht an die Wand malen will. Ich gehe davon aus, dass es nicht wieder zu so einer Situation kommt.

Von Rüdiger Braun