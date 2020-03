Wer hilft bei Corona? Wirtschaftsförderung richtete Krisenteams ein

Berlin Coronoa-Virus Kneipenschliessungen Aufgrund einer Anordnung des Berliner Senat muessen seit dem 13. Maerz 2020 Bars, Clubs und Kneipen geschlossen beleiben um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Im Bild: Hinweisschild in der Kneipe Goldener Hahn in Berlin-Kreuzberg. 14.3.2020, Berlin *** Berlin Coronoa Virus Pub closures Due to an order of the Berlin Senate bars, clubs and pubs have to stay closed since 13 March 2020 to slow down the spread of the Coronoa Virus In the picture Quelle: imago images/Christian Ditsch