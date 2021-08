Dallgow-Döberitz

„Sende viele Grüsse zum Jubiläum und wünsche weiter gute Erfolge im Hause Oranienstr. 16 - Ihr Hauswirt.“ Gute Erfolge durfte das Unternehmen Grimm Gastronomiebedarf weiterhin feiern, denn in diesem Jahr begeht es das 100-jährige Jubiläum. Seit drei Jahren zwar nicht mehr in Berlin, sondern in Dallgow-Döberitz. Doch das das Glückwunschtelegramm, das der nette Vermieter 1931 zum zehnjährigen Bestehen in Charlottenburg schickte, hat im Archiv der Firma einen Ehrenplatz.

Die Vorderseite des Glückwunschtelegramms der Deutschen Reichspost ziert ein ruhiger Waldsee. Quelle: PD

Professioneller Gastronomiebedarf wird natürlich weiterhin gebraucht, auch wenn die Entwicklung in Hotellerie-, Restaurant- und Großküchentechnik einen gewaltigen Sprung getan hat. Udo Knuth (70) ist seit 30 Jahren Geschäftsführer und berichtet recht pragmatisch: „Wir liefern fast ausschließlich an Geschäftskunden und machen auch den Service der Geräte.“ Welche Hotels, Golfplätze und allerhöchste politische Kreise seine Kunden sind, mag er nicht in der Zeitung lesen, aber dass auch sehr vermögende Private dabei sind, räumt er ein.

Denn State-of-the-Art-Küchengeräte wie der „Rational iVario 2-XS“, ein „intelligenter Kochassistent“, der Fleisch, Fisch, Gemüse, Beilagen, Eierspeisen, Milch- und Süßspeisen, Suppen und Saucen zubereiten kann, kosten 10‘000 bis 15‘000 Euro. Früher gab es dafür Töpfe und Pfannen in allen Größen und Ausführungen, heute nimmt so ein All-in-one-Kocher weniger Platz weg und spart Strom. Auch in Kita-Küchen werde er gern aufgestellt, sagt Udo Knuth, schafft er doch 11 Kilos Tiefkühl-Fischstäbchen oder 70 Hacksteaks pro Stunde.

Das Geschäft befand sich ursprünglich in Berlin-Charlottenburg. Quelle: PD

Ja, wenn der Gründer Ernst Grimm das noch erlebt hätte! Er startete mit drei Mitarbeitern, die Abgasrohre für Küchenherde produzierten. „Die wurden damals hauptsächlich mit Kohle oder Holz erhitzt“, sagt Knuth. Im 21. Jahrhundert ist effizienter Energieeinsatz das Thema: „Man kann zwar 10.000 Euro in einen Induktionsherd investieren, während der Gasherd in der Anschaffung nur 2.500 Euro kostet, aber dafür spare ich damit in einer Großküche 2000 bis 3000 Euro Energiekosten pro Jahr.“

Geschäftsführer Udo Knuth ist seit 1989 für Grimm tätig. Quelle: PD

Im Übrigen werden die Geräte auch darauf hin entwickelt, besonders robust und widerstandsfähig zu sein. „Eine Profiküche ist eine Produktionsstätte, da geht man nicht so feinfühlig um wie im privaten Ambiente“, sagt Knuth. Da er auch Geräte repariert, weiß er, dass schon mal mit den Füßen an den Teilen hantiert oder mit der Gabel auf die Folientastatur gedrückt werde. Bei seinen persönlichen Restaurantbesuchen schaut er daher erst mal durch die Tür in die Küche hinein, wie da gearbeitet wird. „Mich interessiert überall auf der Welt, was hat der da zu stehen? Aber die Sauberkeit ist am Allerwichtigsten.“

Besondere Geräte für die Küchenprofis

Die Meiko Geschirrspülmaschine von 1927. Quelle: PD

Kulinarische Trends haben das Unternehmen seit Jahrzehnten geleitet. Die Innovationen kommen von den Herstellern und werden dann ins Sortiment aufgenommen. Asiatische Woks gehören dazu oder ein moderner Kombidämpfer, der auch exotische Rezepte bedient. Selbstreinigende Geräte sind ebenfalls eine neue Herausforderung.

Schon vergleichsweise früh setzte Grimm 2002 auf einen Online-Shop. Damit konnte man nicht nur den nationalen Markt, sondern weltweit beliefern. Das Verkaufsteam besteht aus ehemaligen Köchinnen und Köchen sowie einer Küchenplanerin. Die Firma bildet auch aus, zurzeit eine Bürokauffrau und einen Servicetechniker für Großküchengeräte. Da man im Vertrieb von gewerblichen Geschirrspülmaschinen sehr breit aufgestellt sei, habe man auch eigene Reinigungsprodukte entwickelt, sagt der Chef.

Zu den weniger bekannten Geräten gehört wohl die Saladette, auch wenn sie wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat. Das ist die „Belegstation“, in der Salat oder empfindliche Zutaten wie Fleisch oder Fisch gekühlt gelagert werden, damit sie der Koch schnell griffbereit anrichten kann. Warum der Salamander Salamander heißt, weiß nicht mal Udo Knuth. Es handelt sich dabei um ein Überback- und Gratiniergerät, das man für Pizza, Toast Hawaii oder Aufläufe braucht.

Was macht ein „Salamander“ in der Küche? Grimm-Geschäftsführer Udo Knuth hat diese Erklärung für die exotische Bezeichnung des Überbackofens: „Das Küchengerät verdankt seinen mythisch-zoologischen Namen nicht etwa einem Markennamen, sondern der Beobachtung, dass Salamander oft an aktiven Vulkanen zu finden sind. In der Antike stellte man sich vor, dass sie selbst in Feuersbrünsten überleben könnten.“

„In New York habe ich vor Jahren den Blixer kennengelernt“, erzählt er weiter. Der „Mixer + Blender“ zerhacke alles, auch das harte Gemüse für die trendigen Smoothies. Nach dem ersten Genuss eines halben Liters dieses neuartigen Drinks sei er zwar pappsatt gewesen, berichtet Udo Knuth, der Einführung am deutschen Markt habe das aber keinen Abbruch getan.

Was nicht passt, wird passend gemacht? Grimm-Gerätetransport im Jahr 2001. Quelle: PD

Bleibt die Frage, was der Küchenprofi daheim am liebsten kocht? „Ich kann gar nicht kochen“, sagt er nonchalant, „ich habe eine fürchterlich leidenschaftliche Köchin zuhause, die viele Gäste anlockt“. Eier würde er noch hinbekommen und Kaffee mache ja die Maschine, aber ansonsten könne er sich zurücklehnen. Die Küche hat er zwar einmal ausgestattet, aber das war seiner Frau bereits zu viel: „Den Dampfgarer musste ich wieder ausbauen“.

Von Gabriele Spiller