Potsdam

Es war nur eine Frage der Zeit, aber nun werden die schlimmsten Befürchtungen war. Trotz Schutzzaun und Sicherheitszonen hat in Deutschland die Afrikanische Schweinepest (ASP) erstmals auf Hausschweine in Nutzbeständen übergegriffen. Bei einem Kleinstbetrieb in mit zwei Tieren in Märkisch-Oderland sowie ein Bio-Betrieb in Spree-Neiße mit 200 Schweinen wurde das für Tiere tödliche, für Menschen aber ungefährliche Virus festgestellt. Die Tiere sind zum Teil schon verendet oder müssen jetzt getötet werden.

Brandenburgs Jäger werfen der zuständigen Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nun Versagen vor.

„Die bisher getroffenen Maßnahmen der Landesregierung in Brandenburg haben ihre Wirkung verfehlt. Nun wird für alle offensichtlich, dass die zuständige Ministerin, Ursula Nonnenmacher, mit der Sachlage vollkommen überfordert ist“, sagte Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbands Brandenburg (LJVB) am Freitag. „Der ASP-Krisenstab hat die Kontrolle verloren und läuft dem Seuchengeschehen abermals hinterher.“

Jäger: Nonnemachers Auswechslung nötig

Brandenburg benötige einen „konsequenten und landeseinheitlichen Weg“ bei der Seuchenbekämpfung. „Das wird nur mit einem Wechsel an der Ministeriumsspitze funktionieren“, sagte Wellershoff.

Der Schutzzaun entlang der deutsch-polnischen Grenze sei viel zu spät erreichtet worden, so dass sich die von Polen kommende ASP in Brandenburg habe ausbreiten können. Bereits Ende 2019 habe der Verband das Ministerium aufgefordert, eine „wildschweinsichere Barriere“ zu errichten.

Lückenschluss im Zaun erst Anfang Juli

Erst nachdem die Tierseuche im vergangenen September in Brandenburg erstmals bei verendeten Wildschweinen nachgewiesen wurde, begannen die Arbeiten an einem Zaun. Die letzte Lücke wurde Anfang Juli geschlossen. Der Zaun erstreckt sich damit von der Insel Usedom bis ins sächsische Görlitz.

Es handelt sich aber nur um einen einfachen Zaun. Mitte März 2021 habe das Ministerium reagiert und eine beidseitige Einzäunung gefordert, so der Jagdverband. Nachdem trotz der Barriere immer wieder verendete Tiere gefunden wurde, entschied sich der Krisenstab dann Ende Juni dazu, einen zweiten Zaun zu errichten und damit einen 500 Meter breiten Schutzkorridor auf Brandenburger Seite zu schaffen. Entsprechende Gespräche mit Polen waren zuvor ergebnislos verlaufen. In Polen war die Seuche schon seit längerem bei Hausschweinen aufgetreten.

Jäger fordern Zaun entlang der Autobahnen

„Wie von uns prognostiziert sind und waren die Maßnahmen des Ministeriums weder ausreichend noch professionell und mit der nötigen Sorgfalt umgesetzt worden“, sagte Jagdverbandspräsident Wellershoff.

Nötig seien zur weiteren Eindämmung der Seuche nun weitere Zäune – entlang der Autobahnen A11, A10 und A13.

Nonnemacher hatte in einer ersten Stellungnahme in der Nacht auf Freitag erklärt, dass das Tierseuchenmonitoring in Brandenburg funktioniert habe.

Von Torsten Gellner