Potsdam

Andreas Schulz bleibt Chef der größten Brandenburger Sparkasse MBS. Der Verwaltungsrat der Mittelbrandenburgischen Sparkasse habe die Wiederbestellung des 57-Jährigen auf seiner Sitzung am 25. März bis Ende 2027 beschlossen, hieß es. Schulz gehört dem MBS-Vorstand seit 2003 an, seit 2014 steht er an der Spitze.

Die MBS ist die Sparkasse mit dem bundesweit größten Geschäftsgebiet, das sich über die Landkreise Havelland, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und die kreisfreien Städte Brandenburg/Havel und Potsdam erstreckt. Die MBS hat über 750.000 Kunden.

„Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Andreas Schulz, dessen Erfahrungen und fachliche Expertise wir sehr schätzen“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende, Havelland-Landrat Roger Lewandowski. Mit Schulz als Vorsitzendem sei die Sparkasse auch in Zukunft gut aufgestellt.

Schulz sagte, er freue sich für das vom Verwaltungsrat ausgesprochene Vertrauen und die damit verbundene Aufgabe, „die MBS als ein leistungsstarkes, solides und innovatives Spitzeninstitut der S-Finanzgruppe weiter zu entwickeln“.

