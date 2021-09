Potsdam

Am 1. Oktober 2021 tritt Aletta von Massenbach die Nachfolge Engelbert Lütke Daldrups als Geschäftsführerin der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH an. Für ihr erstes Interview in neuer Funktion empfängt sie die MAZ-Reporter im Verwaltungsgebäude in Schönefeld (Dahme-Spreewald). Während des Gesprächs sind durch das angeklappte Fenster startende Maschinen zu hören – es wird wieder mehr geflogen am BER.

Frau von Massenbach, was war Ihr Eindruck, als Sie das erste Mal den BER betraten?

Aletta von Massenbach: Ich war beeindruckt. Das Gebäude strahlt ein gewisse Erhabenheit aus.

Das Interieur ist nicht mehr ganz frisch - schließlich war das Gebäude vor der Eröffnung jahrelang eingemottet.

Naja - Flughäfen werden für einen längeren Zeitraum entwickelt. Ich finde das Design zeitlos schön. Aber ich gebe Ihnen insofern recht, als wir für eine Eröffnung im Jahr 2020 einige Dinge wohl anders geplant hätten.

Zu wenig Platz für die Sicherheitskontrollen am BER

Welche?

Man hätte aus heutiger Sicht zum Beispiel mehr Raum für die Sicherheitskontrollen einplanen können, damit mehr Menschen parallel abgefertigt werden können. Dafür fehlt uns jetzt der Platz.

Das bekommen die Reisenden zu spüren: Die Wartezeiten beim Check-In sind derzeit ungewöhnlich lang, obwohl die Auslastung immer noch vergleichsweise niedrig ist.

In der Pandemie hat jedes Land eigene Vorschriften und Reise-Restriktionen, die Prüfung der Dokumente ist aufwendig und dauert dreimal so lang wie normal. Einfach mit dem Boarding Pass auf dem Smartphone durchlaufen geht gerade nicht. Dazu kommen teils nicht besetzt Sicherheitslinien. Aber da sind wir mit den Partnern im Gespräch.

Zur Person: Aletta von Massenbach Aletta von Massenbach (Jahrgang 1969) tritt am 1. Oktober die Nachfolge Engelbert Lütge Daldrups als Chefin der Flughafengesellschaft FBB an. Bereits seit einem Jahr ist sie dort Finanzgeschäftsführerin. Die Juristin, die einem alten schwäbischen Rittergeschlecht entstammt, arbeitete 24 Jahre bei der Fraport AG, leitete die Flughäfen in Varna und Burgas (Bulgarien) sowie den Flughafen Antalya (Türkei).

Für Ärger sorgen auch defekte Laufbänder. Die Passagiere müssen nun längere Wege zu Fuß zurücklegen. Was ist da los?

Alle acht Laufbänder im Mainpier sind leider außer Betrieb. Das wird auch noch länger so bleiben.

Woran liegt’s?

Die Bänder sind falsch eingebaut. So sind schon in kurzer Laufzeit schwere Schäden entstanden. Wir prüfen derzeit, ob sich das neu justieren lässt oder ob wir die Anlagen ersetzen müssen.

Die Garantie dürfte ja inzwischen abgelaufen sein.

Leider ja. Die Laufbänder wurden schon 2012 verlegt.

Die Beschilderung der Gebäude muss verbessert werden

Gibt es andere technische Probleme?

Anlagen dieser Größenordnung haben ständig Themen, an denen Sie arbeiten müssen. Im letzten Winter haben wir gemerkt, dass es sehr kalt aus dem unterirdischen Bahnhof ins Gebäude zieht. Die Sonneneinstrahlung durch die Glaswände aktiviert zuweilen Brandmelder. Die Klimatisierung der Fluggastbrücken muss verbessert werden, und die Beschilderung im Gebäude ebenfalls. Solche Nachjustierungen haben Sie auch in jeder Shopping Mall, in jedem Bahnhof und in jedem anderen Flughafen vergleichbarer Größe.

Aletta von Massenbach und ihr Amtsvorgänger Engelbert Lütke Daldrup am BER in Schönefeld. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Momentan wird der Flugverkehr komplett über das Terminal 1 abgewickelt. Wann öffnen Sie das fertige Terminal 2?

Das hängt von den Passagierzahlen und den erwähnten Corona-bedingten Maßnahmen ab. Wir haben gute Passagiervoraussagen für die nächsten sechs Wochen und sehen, dass das Aufkommen ungefähr gleich bleiben wird. Und wenn die Reisebeschränkungen durch Corona wegfallen, schafft das Terminal 1 mehr Passagiere als zur Zeit. Aber sobald wir sehen, dass das Terminal 2 gebraucht wird, werden wir es öffnen und uns darüber freuen, so viele Passagiere zu haben.

Der Job am BER mit den Gesellschaftern Berlin, Brandenburg und Bund ist speziell, schon wegen der unterschiedlichen politischen Konstellationen. Wissen Sie, worauf Sie sich einlassen?

Inhaltlich sehe ich das nicht als Nachteil. Es kann eben manchmal etwas länger dauern.

Die Finanzlage des Flughafens war schon vor Corona schlimm, die Pandemie hat die Lage verschärft. Der Schuldenberg liegt aktuell bei 4,5 Milliarden Euro. Lässt sich das Unternehmen überhaupt sanieren?

Aus eigener Kraft schaffen wir das in einem vertretbaren Zeitraum nicht. Jeden möglichen Euro in den Schuldendienst zu stecken statt wenigstens einen Teilbetrag in den laufenden Betrieb und die Weiterentwicklung fließen zu lassen, schadet am Ende dem Flughafen. Das kann nicht im Interesse der Gesellschafter sein.

Also muss der Steuerzahler ran?

Die Gesellschafter haben klar kommuniziert, dass sie zu dem Flughafen stehen und das tun, was nötig ist, um diese schwierige Zeit zu überstehen. Die gemeinsam angestrebte Lösung, die derzeit bei der EU zur Prüfung liegt, sieht eine Teilentschuldung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro vor, plus Liquiditätshilfen für die Jahre 2022/23 und die Umwidmung von Covid-Hilfsgeldern. Das würde uns wieder Handlungsspielraum geben.

Frühestens 2024 sind wir wieder da, wo wir vor der Pandemie waren

Wann rechnen Sie mit einem Passagieraufkommen wie vor der Pandemie?

Da spielen viele Faktoren eine Rolle: die wirtschaftliche Entwicklung, die Lage bei den Airlines, auch das menschliche Verhalten. Wir haben ja gerade gelernt, dass man nicht jedes Meeting persönlich abhalten muss.

Also wann?

Frühestens 2024, abhängig von der Verkehrsentwicklung aber vielleicht auch erst 2027. Ich erwarte für 2025 etwa die Passagierzahl von 2019.

Das Thema Fluglärm sorgt nach wie vor für Ärger in den Umlandgemeinden. Bei Starts Richtung Osten ist die Belastung in Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen besonders groß, weil sich viele Maschinen nicht an die vereinbarten Routen halten. Easyjet hat nun angekündigt, dass seine Piloten ab Oktober wieder die so genannte Hoffmann-Kurve fliegen werden. Erwarten Sie da Entlastung?

Dass die Easyjet nun wieder die Hoffmann-Kurve fliegen will, begrüßen wir. Die Airline war immer gesprächsbereit und an einer Lösung interessiert. Einmal mehr hat sie jetzt gezeigt, wie wichtig ihr der Standort BER ist.

Abfertigung am BER: Die Prüfung der Dokumente dauert wegen der unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in den Reiseländern derzeit dreimal so lange wie normal. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Inlandsflüge stehen wegen ihrer Klimabilanz in der Kritik. Wie wichtig ist die kurze Strecke für den BER?

Ein Viertel unserer Verkehrs sind Inlandsflüge. Ein großer Teil davon sind aber Zubringerflüge, um weitere Verbindungen von Drehkreuzen zu ermöglichen. Das sollte man anders bewerten als etwa einen Flug von Berlin nach München. Da ist der ICE eine tolle Alternative.

Haben Sie schon mal Flugscham empfunden?

Nein.

Wir haben die Infrastruktur, die ein Drehkreuz-Flughafen benötigt

Langstreckenflüge vom BER sind die Ausnahme. Man kommt derzeit direkt nach Doha und Singapur. United Airlines testet jetzt Direktflüge nach New York. Werden weitere transkontinentale Verbindungen folgen?

Auf jeden Fall! Wir sind aus der Sicht vieler Langstreckenairlines eine attraktive Destination. Aber solange es die Pandemie gibt, wird es ein Herantasten sein. Wir freuen uns, dass United diesen Schritt wagt.

Warum ist es so schwer, aus dem BER ein weltweites Drehkreuz zu machen?

Es liegt jedenfalls nicht an uns. Wir haben eine Infrastruktur, die das kann. Um ein funktionierendes Drehkreuz zu sein, braucht der BER eine größere Fluggesellschaft, die von hier aus in alle Himmelsrichtungen operiert. Das hat Air Berlin mal versucht, aber es ist nicht gelungen. Und die Lufthansa hat sich aus wirtschaftlichen Gründen auf Frankfurt festgelegt.

Das muss ja nicht so bleiben. Sehen Sie den BER in zehn Jahren als Drehkreuz-Airport?

Darum geht es gar nicht. Wir wollen die Region so es geht mit der Welt verbinden, also weit über die europäischen Ziele hinaus. Vor Corona gab es 195 Destinationen, die man von Tegel und Schönefeld aus anfliegen konnte. Da müssen wir wieder hin, darauf wollen wir mit dem BER aufsetzen. Das ist das Ziel.

Von Henry Lohmar und Ulrich Wangemann