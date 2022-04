Baruth

„Wir sind nur die ersten, aber es fallen noch mehr Firmen“; das sagt Gerd Scheffler, Werkleiter der Brandenburger Urstromquelle GmbH in Baruth. Er und seine 226 Kollegen hatten am Mittwoch erfahren, dass ihr Betrieb zum 31. Juli geschlossen wird. Begründet wird das damit, dass Großaufträge der Firmengruppe Edeka/Netto weggebrochen seien. Die Supermarktkette sei nicht bereit, die drastisch erhöhten Energiekosten mit zu übernehmen, hieß es. Noch bis 31. März habe die Urstromquelle zu den alten Konditionen produziert und die Mehrkosten allein getragen, so der Werkleiter.

190 Kündigungen in Baruth

„Aldi Nord und Aldi Süd dagegen sind unseren Bitten in dieser Richtung nachgekommen“, sagt Scheffler. Doch deren Aufträge allein reichten neben einem weiteren Kunden nicht, um das Abfüllwerk dieses Getränkeherstellers weiter rentabel zu betreiben. Das hatte Geschäftsführer Alexander Paschen der Belegschaft diese Woche mitgeteilt.

Gerd Scheffler, Werkleiter der Brandenburger Urstromquelle GmbH im Industriegebiet Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) Quelle: privat

„Deshalb werden 190 Kündigungen ausgesprochen werden müssen“, so Werkleiter Scheffler; „dabei richtet sich der Ausstieg jeweils nach dem Arbeitsvertrag oder der Dienstzeit des jeweiligen Kollegen.“ Bleiben soll nur die Preform-Abteilung mit 37 Kollegen, erklärt der 63-jährige Werkschef. Das ist die Abteilung, in der im Spritzguss-Verfahren Rohlinge für Getränkeflaschen hergestellt werden. „In welcher Form der Rest unseres Betriebes weiter bestehen wird, entzieht sich bisher meiner Kenntnis“, sagt Scheffler.

Im Gespräch mit der MAZ ist dem Dresdener noch immer der Schock über das angekündigte Produktions-Aus anzumerken. Wollte er am Mittwoch aus Loyalität nicht sprechen, nimmt er jetzt nach dem Schweigen der Geschäftsführung gegenüber den Medien kein Blatt mehr vor den Mund: „Das war am Mittwoch sehr, sehr emotional. Zum Teil haben die Kollegen geweint.“ Sie seien doch ein sehr, sehr guter Betrieb, „alle waren hochmotiviert. Laufend hat der Eigentümer den Betrieb modernisiert, alles war sauber und es gab keinen Investitionsstau mehr“, erklärt Scheffler.

Industriegebiet Baruth: Kunden aus eigenen Brunnen beliefert

Der Getränkeabfüller in Baruth hat auf seinem Gelände im Industriepark gleich an der B 96 sieben Abfüll-Strecken. Mit weiteren Standorten in Treuchtlingen (Bayern), Breuna (Hessen) und Warburg (NRW) gehört er in der Schaeff-Gruppe zu den Altmühltaler Mineralbrunnen und gilt als eines der größten Abfüll-, Logistik- und Distributionszentren in Europa. Kunden werden aus eigenen Urstromquelle-Brunnen beliefert, vor allem Supermärkte, zum Teil auch in Polen. Künftig würden Aldi-Märkte weiter vom Konzern beliefert, aber eben von Breuna aus, erklärt Scheffler.

Die Brandenburger Urstromquelle GmbH im Industriegebiet Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) Quelle: Jutta Abromeit

Urstromquelle-Betriebsleiter kritisiert Politik, EU und Markt

Gerd Scheffler regt fürchterlich auf, was mit „seinem“ Betrieb in dem großen Geflecht von Politik, EU und Markt-Kämpfen passiert: „Seit Dezember hatte unsere Geschäftsführung schon über die neuen Konditionen verhandelt. Denn die Rohstoff- und Energiepreise sind ja nicht jetzt erst explodiert, sondern schon im vergangenen Jahr“, erklärt er. Deshalb ist in seinen Augen daher nicht allein der Ukraine-Krieg Schuld an der jetzigen Situation.

Das Ende der Verträge mit Edeka ist sowohl für Scheffler als auch für Landespolitiker, für Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke), für die Brandenburger Landtagspolitiker Helmut Barthel und Danny Eichelbaum (CDU) schwer zu verstehen, zumal angesichts von Edeka-Werbesprüchen zu regionalen Produkten.

Sowohl Scheffler als auch Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) wissen, was jetzt folgt. Beide erklären in MAZ-Gesprächen, dass die mit dem Wegbrechen der Produktion bei der Urstromquelle in Baruth Mineralwasser künftig auch aus französischen oder polnischen Abfüllwerken kommt. Ilk sagt: „Da werden künftig zusätzlich zigtausend Wasserflaschen 1000 Kilometer durch Europa gekarrt, statt das solche Transporte reduziert werden.“

Edeka: Urstromquelle Baruth kündigte Vertrag

Edeka allerdings bestreitet, für das Ende des Vertrags verantwortlich zu sein. Auf entsprechende MAZ-Fragen antwortete die Edeka-Zentrale in Hamburg: „Wir weisen diese Vorwürfe zurück. Die Beendigung der Zusammenarbeit ist nicht von Edeka ausgegangen, sondern die Brandenburger Urstromquelle GmbH hat den Liefervertrag selbst ohne nähere Angabe von Gründen gekündigt.“ Die MAZ möge Verständnis haben, man gebe „grundsätzlich keine näheren Details zu Verträgen oder Lieferantenbeziehungen öffentlich bekannt“.

