Potsdam

Am kommenden Dienstag (2. November) startet die erneute Online-Erörterung zur Genehmigung der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide (Oder-Spree). Umweltverbände hatten die Wiederholung des Anhörungsverfahrens gefordert, weil die erste Online-Konsultation zu spät bekannt gemacht worden sei.

Im vergangenen Herbst war die erste Anhörung noch als Präsenzveranstaltung in der Stadthalle von Erkner (Oder-Spree) durchgeführt worden. Unter Verweis auf die Corona-Lage entschied sich das Landesumweltamt nun, die Erörterung als reines Online-Format durchzuführen. Das ist laut dem im Mai 2020 geänderten Planungssicherstellungsgesetz aus Infektionsschutzgründen möglich.

Verzicht auf Präsenzanhörung zur Beschleunigung?

Umweltverbände befürchten nun aber, dass aus dieser corona-bedingten Ausnahme die Regel werden könnte. In einem offenen Brief an die Koalitionsunterhändler auf Bundesebene fordern Grüne Liga Brandenburg und der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) in Zukunft wieder ausschließlich auf Präsenzanhörungen zu setzen. Sie befürchten, dass der Bund zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auf Präsenzanhörungen verzichten könnte.

„Auf einem derartigen Termin können Einwendende, Antragsteller sowie Behörden ganz erheblich zu einer optimalen Sachverhaltsaufklärung und damit zu sachgerechten Entscheidungen beitragen“, schreiben Heinz-Herwig Mascher, Vorsitzender des Landessprecherrates der Grünen Liga Brandenburg, sowie Oliver Kalusch, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes des Dachverbands BBU.

Die Verbände seien „äußerst besorgt, dass aufgrund zukünftiger Entscheidungen in Koalitionsverhandlungen über Planungsbeschleunigungen Erörterungstermine in umweltrechtlichen Verfahren gänzlich entfallen könnten oder nur noch in Ausnahmefällen durchgeführt würden“. Der Erörterungstermin aber sei eine „seit Jahrzehnten bestehende Errungenschaft im Umweltrecht und Ausdruck einer Gesellschaft, die auf Partizipation setzt“. Erörterungstermine seien fester Bestandteil der gelebten Demokratie.

Sie richten ihren offenen Brief an Thomas Kutschaty (SPD), Britta Haßelmann (Grüne) und Konstantin Kuhle (FDP), die die Arbeitsgruppe 1 „Moderner Staat und Demokratie“ leiten.

Die wie im Tesla-Verfahren praktizierte Online-Konsultation sei kein Dialog auf Augenhöhe, sondern ein rein schriftlicher Austausch von Argumenten, kritisieren die Verbände. Betroffene sähen sich ohnmächtig einer Flut von Dokumenten gegenüber. „Im schlimmsten Fall kann das zu Staatsverdrossenheit mit allen daraus resultierenden Folgen führen“, schreiben Mascher und Kalusch.

Von Torsten Gellner