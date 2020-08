Potsdam/Berlin

Berlin hat sich in einem Ländervergleich zur Bildungsqualität leicht verbessert. Im neuen „INSM-Bildungsmonitor“ rangiert die Hauptstadt unter den 16 Bundesländern auf Platz 13. Im Vorjahr fand sie sich auf dem letzten Platz wieder. Auch Brandenburg verbessert sich leicht. Es liegt aber mit Platz 14 weiterhin im letzten Viertel des Rankings. Absteiger unter den Bundesländern ist Sachsen-Anhalt, das sich um vier Plätze verschlechtert hat gegenüber 2019.

Überdurchschnittlich gut schneidet Brandenburg vor allem bei der Internationalisierung, der Integration (jeweils 3. Platz) und bei der Vermeidung von Bildungsarmut (5. Platz) ab, heißt es in der Untersuchung. Verbesserungsbedarf gebe es dagegen bei der Forschungsorientierung (16. Platz), dem Bereich Hochschule und bei den MINT-Fächern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), wo das Land im Bundesvergleich am schlechtesten abschneidet.

Vorbildlich etwa ist, dass in Brandenburg die soziale Herkunft, also der Geldbeutel der Eltern, deutlich weniger Folgen für eine Bildungskarriere hat als in anderen Bundesländern.

Während Berufsschüler in Brandenburg überdurchschnittlich oft auch Fremdsprachenunterricht erhalten, lasse der Sprachunterricht an den Grundschulen zu wünschen übrig. In Englisch schneiden märkische Schüler unterdurchschnittlich ab.

Forschungsmäßig ein Entwicklungsland

Unter den Faktoren, die die Studie berücksichtigt, sind auch die Felder Hochschule und Forschung. Hier erscheint Brandenburg nach den Maßstäben der Studie als regelrechtes Entwicklungsland. Bei der Forschungsorientierung liegt Brandenburg auf dem letzten Platz.

Hier besteht zum Beispiel großer Nachholbedarf sowohl bei den Habilitationen als auch bei den Promotionen. Auch im Bereich Forschung schneidet Brandenburg schlecht ab. Die Forschungsausgaben pro Forschungsstelle sind unterdurchschnittlich, ebenso die eingeworbenen Drittmittel. 120.200 Euro pro Forscher und Jahr sind Bundesschnitt. In Brandenburg sind es nur 102.200 Euro.

Kein effizientes System

Der akademische Nachwuchs, den die Hochschulen erzeugen, reicht bei Weitem nicht aus, um die Ruheständler auszugleichen. Besonders mangelt es an Ingenieuren, Mathematikern und Naturwissenschaftlern.

Effizient ist das Bildungssystem ebenfalls nicht. Viele Kinder werden laut Studie verspätet eingeschult, was allerdings dem Wunsch der Eltern entspricht und an der umstrittenen Stichtagsregelung liegt, die demnächst geändert werden soll.

Deutlich unterdurchschnittlich präsentiert sich Brandenburg auch bei dem Anteil vorzeitig aufgelöster Ausbildungsverträge (Wechsler und Abbrecher) an allen Ausbildungsverträgen, heißt es. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg zeigten sich angesichts der schlechten Ergebnisse für Berlin und Brandenburg alarmiert.

Wirtschaft fordert bessere Berufsorientierung

Brandenburg bilde zu wenig Akademiker aus und investiere zu wenig in die Forschung. „Statt sich auf Hochschulen in anderen Ländern zu verlassen, sollte Brandenburg selbst mehr in den Nachwuchs investieren, gerade angesichts des Strukturwandels in vielen Regionen“, sagte UVB-Geschäftsführer Alexander Schirp.

„In der beruflichen Bildung versuchen die Unternehmen immer wieder, ihre angebotenen Ausbildungsplätze auch zu besetzen. Das wird aber zunehmend schwieriger: Etwa jede dritte Lehrstelle bleibt seit Jahren unbesetzt“, erklärte er. Hier müssten sich Firmen und Politik noch intensiver um junge Menschen kümmern, etwa durch gezieltere Angebote bei der Berufsorientierung, forderte er.

Auftraggeber des Rankings, das das Institut der deutschen Wirtschaft erstellt hat, ist die arbeitgebernahe „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ ( INSM). Die Vergleichsstudie bewertet anhand von 93 Indikatoren in zwölf Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert. Die INSM wird nach eigenen Angaben von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert.

Von Torsten Gellner