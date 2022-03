Potsdam

Der Anreiz für Tank-Touristen aus Brandenburg ist groß: Die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel ist am 1. Februar deutlich abgesenkt worden.

Steuersenkung ist auf sechs Monate befristet

Der Steuersatz für Benzin und Diesel sank von 23 Prozent auf acht Prozent, und zwar befristet bis zum 31. Juli. Wie der Regierungschef vorrechnete, wird ein Liter dadurch um 60 bis 70 Groszy billiger, das sind umgerechnet 13 bis 15 Cent.

Als Reaktion auf die hohe Inflationsrate – im Dezember waren es 8,6 Prozent – hatte Polen kurz vor Weihnachten bereits die Kraftstoffsteuer gestrichen. Bereits diese Maßnahme sorgte für Preisunterschieden von bis zu 30 Cent pro Liter (oder 15 Euro bei einem 50-Liter-Tank) zwischen Zapfsäulen in Frankfurt (Oder) und dem benachbarten Slubice.

Für Ost-Brandenburger lohnt sich die Reise nach Polen

Allerdings sind die Spritpreise seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine überall gestiegen – auch in Polen. Umgerechnet zehn Cent mehr pro Liter als vor wenigen Wochen müssen an den polnischen Zapfsäulen jetzt gezahlt werden. Dennoch sind die Preise immer noch deutlich günstiger als in Deutschland.

So viel kosten Diesel und Benzin in Polen

Damit Menschen, die des Polnischen nicht mächtig sind, nicht versehentlich den falschen Sprit in den Tank füllen, hier eine kurze Erklärung der Kraftstoffbezeichnungen an polnischen Tankstellen:

Super: Benzyna bezolowiowa 95

Super Plus: Benzyna bezolowiowa 98

Diesel: ON

Nach Angaben des Portals „unterwegsinpolen.de“ liegt der Preis für den Liter Diesel in den günstigsten Tankstellen (AVIA, AMIC, Circle K) in Slubice bei 6,49 Zloty – umgerechnet 1,34 Euro (Stand: 4. März). Doch selbst beim teuersten Anbieter (Polmax) in der Oder-Stadt zahlen Autofahrer nur 6,99 Zloty (rund 1,44 Euro) für einen Liter Diesel-Kraftstoff.

Bei der AVIA und Circle-K-Tankstelle ist, Stand Freitag, auch der Liter Super 95 (das deutsche Super E5) am günstigsten in Slubice. Rund 1,28 Euro (6,19 Zloty) werden dort dafür verlangt. Das teuerste Super 95 in Slubice (ARAL) kostete am Freitag 1,36 Euro (6,59 Zloty).

Von MAZonline