Hennigsdorf

Die U-Bahn für Stockholm, die Tram für die Berliner BVG, Nahverkehrszüge für Baden-Württemberg und Österreich, ein Großauftrag aus Schweden für eine Regionalbahn, die anstehende Bewerbung um die neue S-Bahn-Generation von Berlin: Es gibt viel zu tun bei Bombardier in Hennigsdorf ( Oberhavel). Das normale Geschäft muss weiterlaufen. Auch wenn die Zeiten nicht normal sind.

Veränderungen, Gerüchte um Produktionsverlagerungen und Stellenabbau – all das sind die rund 2400 Mitarbeiter am weltweit größten Bahnstandort des kanadischen Unternehmens gewöhnt. Im März stellte die Corona-Krise die Belegschaft vor neue Herausforderungen, und nun wird ein ganz neues Kapitel in der traditionsreichen Hennigsdorfer Standortgeschichte aufgeschlagen. Bombardier steht kurz vor der Fusion mit dem französischen Konkurrenten Alstom.

Hoffnung auf Standort-Erhalt

In Hennigsdorf überwiegt derzeit der (Zweck)-Optimismus. Den Zusammenschluss mit Alstom würden viele Mitarbeiter eher als Chance begreifen, meint Betriebsrat Heiko Engelmann. „Wir verbinden mit Alstom die große Hoffnung, dass die historischen Strukturen für den Schienenfahrzeugbau hier erhalten bleiben“, sagt er am Dienstag bei einem Rundgang über das 650.000 Quadratmeter große Industrie-Areal, dessen Grundstein einst von der AEG gelegt worden war.

Gut ausgelastet: Bombardier in Hennigsdorf Der kanadische Zughersteller entwickelt in Hennigsdorf ( Oberhavel) Züge und Straßenbahnen. Produziert werden dort derzeit unter anderem: Talent-3-Züge für den Nahverkehr, U-Bahnen für Stockholm, Straßenbahnen für Berlin und Hamburg. Gemeinsam mit Siemens arbeitet Bombardier in Hennigsdorf auch am ICE4. Ein weiterer Großauftrag sieht die Lieferung von 40 Hochgeschwindigkeits-Regionalzügen nach Schweden vor. Die EU-Wettbewerbshüter billigten vorige Woche die Fusion von Bombardier und dem französischen Konkurrenten Alstom. Damit würde der zweitgrößte Zughersteller der Welt entstehen. Eine Auflage der Fusion: Damit die Marktmacht von Alstom/Bombardier nicht zu groß wird, muss sich Bombardier in Hennigsdorf von der Fertigung des Talent-3 trennen. Eine Option: Die Plattform wird auf dem 650 000 Quadratmeter großen Areal verlagert und räumlich für den neuen Käufer abgetrennt. Aber auch ein Abzug der Produktion ist denkbar. Bei Bombardier in Hennigsdorf arbeiten rund 2400 Mitarbeiter.

Die Hochzeit hat einen Preis. Die EU-Wettbewerbshüter genehmigen die Fusion nur unter Auflagen, und eine davon lautet, dass die Produktion des Nahverkehrszugs Talent 3 in Hennigsdorf verkauft wird. Es wäre möglich, dass die Plattform innerhalb des Geländes verlagert und dann dem Käufer zugeschlagen würde. Rund 200 Jobs hängen am Talent-3-Projekt.

600 Leute in der Montage

Insgesamt sind gegenwärtig rund 600 Mitarbeiter in Produktion und Montage. Der überwiegende Teil der Belegschaft arbeitet in der Verwaltung, im Service, im Bereich Design und Entwicklung.

Blick in eine Montagehalle. Quelle: Gellner

„Wir produzieren hier keine Weiße Ware. Züge herzustellen ist etwas anderes als Waschmaschinen zu produzieren“, erklärt Torsten Braband, Leiter der Abteilung Operations in Hennigsdorf. Die Projekte hätten einen langen Vorlauf, entsprechend entwickele sich die Mitarbeiterverteilung in Wellen. Mal überwiege die Produktion, mal die Entwicklung. Der Auftrag für die BVG-Niederflur-Tram etwa stammt von 2007. Im Mai verließ die 200. Tram das Hennigsdorfer Werk.

Keine Kurzarbeit

Da stand die Produktion wie in vielen anderen Betrieben ganz unter dem Eindruck der Corona-Krise. Darauf sind die Hennigsdorfer stolz: Als eines der wenigen großen Industrieunternehmen Brandenburgs kam Bombardier ohne Kurzarbeit durch den Lockdown.

Allerdings mussten die Mitarbeiter in der Produktion Opfer bringen. Sie konnten nicht ins Home-Office, sie zählten nicht zu den „systemrelevanten Berufen“, hatten keinen Anspruch auf einen Kita-Platz. Viele mussten deswegen in Teilzeit gehen, um die Kinderbetreuung zu organisieren, berichtet Betriebsrat Engelmann. „Das verlief nicht ohne Konflikte“, sagt er.

Virtual Reality als Virus-Schutz

„Wir mussten den Kollegen in der Produktion ihre Ängste nehmen“, bestätigt Torsten Braband. „Sie sollten bloß nicht das Gefühl haben: Wir sind hier die Armen, die ihre Gesundheit riskieren, während die anderen Kollegen zu Hause in Sicherheit sind.“

Am Standort wurde ein lokaler Krisenstab eingerichtet, es wurden Hygieneregeln festgelegt, die Betriebsversammlung fand virtuell statt, die Betriebsärztin beantwortete Mitarbeiterfragen. Das habe geholfen, die Kollegen mitzunehmen, so Braband. Gleichzeitig setzte das Unternehmen stärker auf neue Techniken wie Virtual Reality und 3D-Druck. Mit der 3D-Brille vor der großen Videoleinwand ließen sich lebensgroße Zug-Modelle inspizieren und das Design von Fahrerkabinen diskutieren, was in der Realität wegen der Abstandsregeln nicht ging.

Betriebsrat setzt auf Bahnstandort

Nur zehn Corona-Fälle habe es unter Bombardier-Mitarbeitern gegeben – in ganz Europa, erklärt Marco Michel, der neue Bombardier-Präsident für die Region Zentral- und Osteuropa und Israel. „Wenn wir ein Werk schließen müssten, hätte das substanzielle Folgen gehabt.“ Einige Projekte hätten sich wegen Zulieferproblemen allerdings trotzdem verzögert, räumt er ein.

Betriebsrat Heiko Engelmann. Quelle: Gellner

Betriebsrat Heiko Engelmann möchte, dass der Bahnstandort Hennigsdorf erhalten bleibt und das wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen, für das Bund und Länder eine Bürgschaft über 750 Millionen Euro übernommen haben, wieder positive Schlagzeilen schreibt.

„Wir wissen, was für ein gutes Produkt wir hier herstellen“, sagt er. „Dieses Produkt darf nicht einem Poker von Politik und Unternehmen zum Opfer fallen.“

Von Torsten Gellner