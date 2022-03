Potsdam

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine werden allerhand energiepolitische Weichenstellungen hinterfragt. Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) selbst sagt, es dürfe jetzt keine „Denkverbote“ geben. Diesen Ball griff Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nun dankbar auf – und stellte erneut das Ziel der Ampel-Koalition infrage, wonach „idealerweise“ der Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen wird. „Die ideale Welt, die es dazu brauche, sei spätestens mit dem russischen Angriff „über die Wupper gegangen“. verschwunden, so Woidke am Dienstag gegenüber dem RBB-Sender „Radio Eins“.

„Wir müssen erstmal sehen, dass wir in Deutschland die Energieversorgung rund um die Uhr sichern und da wird und muss die Kohle natürlich in der Diskussion eine Rolle spielen“, sagte Woidke. Gleichzeitig müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller gehen.

Laut Kohle-Kompromiss und Kohle-Ausstiegsgesetz ist ein Auslaufen der Kohleverstromung bis spätestens 2038 beschlossen. Beschlüsse zu einem Vorziehen auf 2030 gibt es keine. Und der Ausstieg aus der Kohle bis 2038 soll regelmäßig überprüft werden – unter den Gesichtspunkten Versorgungssicherheit, Preisentwicklung und der Fortschritt des Strukturwandels in den Kohlegebieten wie der Lausitz.

Axel Vogel: 2030 ist nötig

Vor diesem Hintergrund warnen auch die Länderchefs von Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo ebenfalls Braunkohle abgebaut wird, vor einem vorgezogenen Kohle-Exit. Ganz anders sehen das die Grünen. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hält einen vorgezogenen Ausstieg bis 2030 trotz des Angriffs auf die Ukraine für unabdingbar. Andernfalls könne Brandenburg seine Klimaziele bis 2030 kaum erreichen, argumentiert er.

Der Kenia-Koalition steht in dieser Frage nun ein ausgemachter Streit ins Haus. Man dürfe jetzt nicht in alte Reflexe zurückfallen, sagt etwa Grünenfraktionschef Benjamin Raschke. „Das ist aus der Zeit gefallen und nicht angemessen, jetzt an Braunkohle zu denken“, betonte er. Mit den Grünen werde das nicht zu machen sein. Erneuerbare Energien seien die einzige Möglichkeit bieten, sich aus der Abhängigkeit Russlands zu befreien.

CDU für strategische Kohlereserve

Jan Redmann (CDU), der unlängst auch mit einer Renaissance der Atom-Energie liebäugelte, hält Braunkohle als „strategische Reserve“ dagegen für unabdingbar. „Man müsse als Land handlungsfähig bleiben, auch wenn sich bestimmte Bedingungen veränderten“, sagt er. „Wir müssen dann auf den Energieträger zurückgreifen, den wir hier haben. Und das ist die Braunkohle“, sagte er. Ihm gehe es aber auch um die Reduzierung des Anteils der Verstromung der brandenburgischen Braunkohle. „Das ist der Unterschied“, betonte er.

Gegenüber anderen Ländern ist Brandenburg noch in der komfortablen Lage, die Kohle selbst abbauen zu können. Steinkohle-Kraftwerke in Niedersachsen, im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen sind auf Import-Kohle angewiesen, seitdem der Steinkohle-Abbau vor vier Jahren beendet wurde. Und das mit Abstand größten Importland ist Russland – fast jede zweite Tonne kommt von dort.

Windenergieverband warnt vor Rückfall

Jan Hinrich Glahr, Landesvorsitzender des Windenergieverbands, warnt angesichts der Debatten vor einem Rückfall. „Es gibt gerade einen Überbietungswettbewerb – es wird wieder über Atomstrom geredet, über längere Laufzeiten für Kohlemeiler“, sagt er. „Wir dürfen gerade jetzt beim Ausbau der Erneuerbaren nicht nachlassen. Selbst wenn es keinen vorgezogenen Kohle-Ausstieg geben sollte, müssen die Weichen bis 2038 gestellt werden“, sagt er.

Die Klimakrise verschwinde ja wegen des Angriffs auf die Ukraine nicht. „Echte Energie-Unabhängigkeit kommt von einem konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien, sagt er.

Leag plant bis 2038

Bleibt es bei dem Ausstiegszenario bis spätestens 2038, brauchen die Lausitzer Kraftwerke deutlich weniger Kohle als es der Betreiber Leag in seinem Revierkonzept aus dem Jahr 2017 vorgesehen hatte. Das hat auf Brandenburger Seite vor allem Folgen für den Tagebau Welzow-Süd. Der politisch hart umkämpfte Teilabschnitt II mit dem Dorf Proschim wird nicht angetastet – 200 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben in der Erde.

Auf sächsischer Seite wird der Tagebau Reichwalde weitaus weniger ausgebaggert als ursprünglich vorgesehen. An der Ausbaggerung des ebenfalls in Sachsen gelegenen Teilfelds Mühlrose hält die Leag aber fest.

Von Torsten Gellner