Potsdam

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium an 63.000 Soforthilfe-Empfänger in Brandenburg im Januar 2022 einen sechsseitigen Brief mit Anlagen verschickt. Künstler, Yoga-Lehrer und Stadtführer werden darin aufgefordert, eine Selbstprüfung vorzunehmen. Die ILB erwartet, dass bis zum 18. Februar alles Geld zurücküberwiesen wird, das von April bis Juni 2020 nicht für ungedeckte Betriebskosten ausgegeben wurde. Inzwischen wurde die gesetzte Frist um einen Monat verlängert.

Herr Minister Steinbach, können Sie verstehen, warum das Schreiben der ILB für so viel Aufregung, Frustration und Verwirrung sorgt?

Jörg Steinbach: Nach nunmehr zwei Jahren Pandemie und einer immer noch anhaltenden Unsicherheit, wie es weitergeht, stehen viele Unternehmen und Selbstständige vor beträchtlichen, insbesondere wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir sind noch nicht wieder in der wirtschaftlichen Normalität angelangt. Auch wenn Brandenburg im Vergleich zu den anderen Bundesländern spät mit der Aufforderung zur Überprüfung dran ist, so fällt sie doch in diese Zeit. Eine gewisse Aufregung ist daher zu verstehen. Die schnelle und unbürokratische Hilfe aus dem Frühjahr 2020 war eine beispiellose staatliche Hilfsaktion zur Vermeidung wirtschaftlich existenzieller Notlagen. In nur wenigen Tagen und Wochen wurde über eine halbe Milliarde Euro ausgezahlt. Dazu mussten die Ansprüche von den Betroffenen geschätzt werden. Insoweit ist die Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt ein üblicher Vorgang. Aus Sicht der öffentlichen Hand ist es legitim zu fragen, ob die Mittel bestimmungsgemäß verwendet wurden. Die Soforthilfe war ein Programm, das für Unternehmen bis zu 100 Beschäftigten aufgelegt wurde – im Unterschied zu den noch laufenden Neustarthilfen, die ausschließlich für Soloselbstständige bestimmt sind.

„Ich glaube nicht, dass ich falsche Erwartungen geweckt habe“

In Brandenburg gab es zwei Richtlinien, die sich in einem wesentlichen Punkt unterschieden. Viele Anträge wurden aufgrund der ersten Richtlinie vom 24. März 2020 gestellt und bearbeitet, die Umsatzausfälle durch abgesagte Konzerte, Workshops usw. einschloss. In der zweiten Richtlinie vom 2. April 2020 war dann nur noch von Betriebsstättenkosten die Rede. Hat das Land und haben Sie persönlich, Herr Minister, damals zu große Erwartungen geweckt?

Zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 war uns bewusst, dass ein wirtschaftlicher Stillstand bevorstand und wir für diese Lage schnell finanzielle Hilfe anbieten wollen. Im Raum standen Überlegungen, entweder Zuschüsse zu zahlen oder Darlehen an die Selbstständigen und Unternehmen auszureichen. Um schnell handeln zu können, haben wir am 24. März 2020 eine erste Fassung der Richtlinie zur Corona-Soforthilfe veröffentlicht. Parallel liefen Abstimmungen zwischen dem Bund den Ländern, wie in allen bundesdeutschen Regionen ein einheitliches, unbürokratisches Soforthilfeprogramm aussehen kann. Daher haben wir im Ergebnis am 31. März 2020, wie übrigens auch viele andere Bundesländer, die Richtlinie fortgeschrieben und an die Bundesregelungen angepasst. Ich glaube nicht, dass ich falsche Erwartungen geweckt habe, sondern die Hilfen standen damals schnell zur Verfügung und etliche Selbstständige haben bis zu 9000 Euro beantragt, ohne den Nachweis ihrer Hilfsbedürftigkeit erbringen zu müssen.

Ihr Haus behauptet bisher stur, „für das Rückmeldeverfahren zur bestimmungsgemäßen Verwendung in der Corona-Soforthilfe ist eine Unterscheidung nach Richtlinienfassungen unerheblich“. Erkennen Sie und Ihre Juristen da wirklich keinerlei Unterschied?

Die Antragsteller, die einen Antrag nach der Richtlinie vom 24. März 2020 gestellt haben und nach dieser Richtlinie (siehe Aussage im Bewilligungsbescheid) bewilligt wurden, können den damaligen Schadensbegriff bei der Ermittlung ihres tatsächlichen Liquiditätsengpasses ansetzen. Darüber werden die Begünstigten zur Klarstellung nochmals gesondert informiert werden.

Sie teilen also nicht den Eindruck, dass dieses Schreiben wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Anwälte und Gerichte wirken könnte?

Wir bewegen uns mit unserem Verwaltungshandeln in einem rechtssicheren Raum.

Hätte die ILB im April 2020 nicht alle Antragsteller ausdrücklich darauf hinweisen müssen, dass eine neue Richtlinie gilt?

Für jede öffentliche Zuwendung erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid. Im Bewilligungsbescheid der Antragsteller wird auf die Rechtsgrundlage des Zuschusses verweisen, in dem Fall die Richtlinie mit Datum. Die Antragsteller auf die Richtlinie vom 31. März 2020 hinzuweisen, hätte in der Praxis bedeutet, alle Anträge zunächst abzulehnen und die Betroffenen hätten neue Anträge stellen müssen. Ein zeitlich kaum lösbares Unterfangen, wenn die wirtschaftliche Existenz bedroht ist.

„Viele Selbstständige nutzten vereinfachten Zugang zur Grundsicherung“

Hätten die ILB die Anträge, die aufgrund der ersten Richtlinie gestellt worden sind, nach dem 2. April nicht alle abschlägig bescheiden müssen?

Nein. Im Fördergeschäft ändern sich häufig Richtlinien und daher werden Anträge nach der jeweils geltenden Richtlinie bewilligt. Es besteht immer die Möglichkeit, Widerspruch gegen einen Bewilligungsbescheid einzulegen.

Andere Länder, etwa Bayern, sind an dieser Stelle in die Finanzierung eingesprungen und haben Solo-Selbstständigen eine monatliche Grundsicherung gewährt. Fehlt den Solo-Selbstständigen in Brandenburg eine Lobby in der Landesregierung?

Nein. Wir haben nach ausführlicher Diskussion mit dem Bund über den geeigneten Weg auf die Möglichkeit des vereinfachten Zuganges zur Grundsicherung verwiesen und viele Selbstständige haben dies auch in Brandenburg genutzt. Beim Bund haben wir uns dafür eingesetzt, dass ein Extra-Programm für Soloselbstständige aufgelegt wurde. Die Neustarthilfen bieten hier ein breites Spektrum der Unterstützung. Wir haben fast 14.000 Anträge mit einem Volumen von über 70 Millionen Euro nur für Soloselbstständige bewilligt.

Welche Summe aus dem Landeshaushalt wäre nötig gewesen, um sich diesen Ärger zu ersparen?

Mit dem Verweis auf die Grundsicherung sind wir in den vorhandenen Strukturen und im System geblieben. Auch wenn ich anfangs beim Bund eine andere Auffassung vertreten hatte, halte ich unter Berücksichtigung der vom Bund vorgebrachten Argumente den eingeschlagenen Weg nach wie vor für richtig.

Fast 1,5 Milliarden Euro ausgezahlt – davon 350 Mio an Solo-Selbständige

Aber hätte man nicht ein Auge zudrücken können, um einem Vertrauensverlust in den Staat vorzubeugen?

Ich möchte das klar zurückweisen. In einer in Europa beispiellosen Aktion wurde die deutsche Wirtschaft durch den Staat unterstützt. Nirgendwo wurden umfassendere Hilfen geleistet. In Brandenburg allein haben wir in den vergangenen zwei Jahren für die Unternehmen ca. 110.000 Anträge auf Hilfen bearbeitet und fast 1,5 Milliarden Euro ausgezahlt, dabei auch weit über 350 Millionen an Soloselbstständige. Hätten wir Brandenburger Steuermittel eingesetzt und auf die Mittel aus der Grundsicherung des Bundes verzichtet, wären wir auch Vorwürfen ausgesetzt.

Noch am 15. Mai 2020 haben Sie, Herr Steinbach, versichert, dass niemand Rückforderungen fürchten muss. „Ausgezahlte Bewilligungen haben Bestand. Punkt!“, sagten Sie damals. Wollen Sie heute den Empfängern dieser freiwilligen Leistung des Staates die Angst nehmen, dass sie das Geld zurückzahlen müssen, indem Sie betonen, dass nur jeder 100. Fall geprüft wird?

„ILB-Schreiben hat Verunsicherung ausgelöst, ist aber rechtlich einwandfrei“

Hier vermischen Sie die Fakten. Das eine ist: Wir befinden uns aktuell in einem zweistufigen Prüfverfahren zur Corona-Soforthilfe, das so vom Bund festgelegt wurde. In Stufe eins sollen die Zuwendungsempfänger selbst prüfen, ob die damaligen Schätzungen, die ich anfangs erwähnt habe, eingetreten sind. Dieses Verfahren läuft gegenwärtig. In Stufe zwei wird dann eine Stichprobe aus einem Prozent der Empfänger gezogen. Bei diesen Zuwendungsempfängern erfolgt dann eine Prüfung anhand eingereichter Unterlagen bei der ILB. Das andere ist eine Aussage aus einer Landtagssitzung, die hier verkürzt wiedergegeben ist. Der gesamte Kontext, der auch in der entsprechenden Parlamentsdokumentation nachzulesen ist, verdeutlicht: Es ging in der damaligen Debatte darum, dass z. B. Lebenshaltungskosten nicht bezuschusst werden, sondern nur die Geschäftsausgaben. Bezüglich der Bestandteile der Bewilligung läuft nun das Überprüfungsverfahren und insofern verhält es sich weiter so, dass die für den damals schon benannten Verwendungszweck eingesetzten Mittel nicht zurückgefordert werden.

Können Sie dennoch verstehen, dass viele Solo-Selbstständige die Rechtssicherheit vermissen und nachts manchmal schlecht schlafen, weil sie Angst haben, als Subventionsbetrüger dazustehen und verfolgt zu werden?

Ich verstehe, dass das Schreiben der ILB im ersten Moment Verunsicherung ausgelöst hat. Die Formulierung in dem Schreiben stellt auf Ernsthaftigkeit und rechtliche Folgen der Überprüfung ab. Die Rechtssicherheit steht nicht in Frage.

Von Karim Saab