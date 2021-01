Brandenburger Innovationspreis 2021 sucht Bewerber 

Potsdam

Der Brandenburger Innovationspreis 2021 für den Cluster Ernährungswirtschaft, Kunststoffe und Chemie sowie Metall geht in eine neue Runde. Unternehmerinnen und Unternehmer können sich bis zum 10. April bewerben, teilte das Ministerium mit. Die Auszeichnungen werden an bis zu drei Gewinnerinnen und Gewinner vergeben und sind mit 10.000 Euro pro Cluster dotiert. Eine unabhängige Fachjury prüft die Bewerbungen auf Innovationshöhe, Marktchancen und Relevanz für die Wirtschaft im Land Brandenburg.

Soziale Aspekte zählen auch

Auch soziale Aspekte wie Arbeitszeit- und Mitwirkungsmodelle werden bei der Bewertung berücksichtigt. Die Bedingung: Ein eventueller Umsetzungs- beziehungsweise Verwertungsbeginn darf nicht vor 2018 erfolgt sein und die Innovation muss sich mindestens im Stadium der experimentellen Entwicklung befinden.

Anzeige

Jedes Unternehmen kann pro Jahr bis zu drei Innovationen einreichen.

Zum Auftakt des Wettbewerbs sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD): „Wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Belastungen der Pandemie beeinträchtigen unser berufliches und privates Leben. Vieles ist nicht mehr so, wie es vor Corona war. Umso mehr brauchen wir in Brandenburg Menschen mit Ideen – und Innovationen, die helfen, diese Heraus­forderungen zu meistern.“ Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass sich die Brandenburger Unternehmen nicht unterkriegen ließen.

Mehr Informationen unter www.brandenburger-innovationspreis.de

Von MAZOnline