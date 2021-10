Potsdam

Die Spritpreise steigen immer weiter. Inzwischen haben sie die höchsten Werte seit 2012 erreicht, dem bisher teuersten Tankjahr, wie Zahlen des Automobilclubs ADAC zeigen. Demnach kostete Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,647 Euro pro Liter und damit 3,8 Cent mehr als eine Woche zuvor. Bei Diesel waren es 1,526 Euro pro Liter – ein Plus von 4,8 Cent. Beim Diesel fehlen nur noch 2,8 Cent zum Allzeithoch aus August 2018. Bei Super E10 fehlen 6,2 Cent bis zum Rekordpreis von September 2012.

Laut dem Portal clever-tanken.de stieg der Durchschnittspreis für E10 in den 100 größten Städten binnen drei Monaten von 1,546 Euro auf 1,652 Euro, für Diesel von 1,388 auf 1,5231. Bundesweit gibt es demnach große Unterschiede. Potsdam gehört noch zu den eher günstigeren Sprit-Inseln, in Trier wurde am Mittwoch schon die Marke von 1,80 Euro bei E10 überschritten.

Preissprung um 14,3 Prozent

Wichtigster Treiber sind die Ölpreise. Zudem zieht Diesel im Herbst wegen der Heizölsaison an. ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand appellierte an die zukünftigen Regierungsparteien, „jegliche Gedankenspiele über ein schnelleres Ansteigen des CO2-Preises zu unterlassen“. Auch Menschen mit niedrigerem Einkommen müssten mobil bleiben können. Die Kosten erreichten für viele Menschen eine Belastungsgrenze. Zugleich fehlten kostengünstige Alternativen, insbesondere im ländlichen Raum.

Innerhalb eines Jahres sind die Energiepreise in Deutschland um 14,3 Prozent gestiegen. Sprit kostete im Vergleich zu September vorigen Jahres 28,4 Prozent mehr, Heizöl verteuerte sich gar um 76,5 Prozent. Die Preise für Erdgas steigen um 5,7 Prozent, für Strom um 2,0 Prozent.

Inflationsrate über 4 Prozent

Vor allem die Energiepreise treiben die Inflationsrate an, die im September zum ersten Mal seit 28 Jahren die Vier-Prozent-Marke übersprang und bei 4,1 Prozent lag, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Nach Einschätzung vieler Volkswirte dürfte sich der Preisauftrieb im Laufe des kommenden Jahres abschwächen, auch weil Sondereffekte entfallen. So ist die weltweite Nachfrage nach Rohöl derzeit auch auf eine Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise zurückzuführen.

Sebastian Walter, Vorsitzender der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, blickt mit Sorge auf die anstehende Heizperiode. „Man kann die Menschen ja nicht zwingen, auf das Heizen zu verzichten“, sagte er. Viele Verbraucher hätten Angst vor drohenden Nebenkosten-Nachzahlungen, die sie sich nicht mehr leisten könnten.

Linke forder Gaspreis-Deckel

Walter forderte eine staatliche Obergrenze für Gas- und Strompreise, wie sie Frankreich angekündigt hat. „Wir brauchen schleunigst eine Deckelung der Energiepreise“, sagte er der MAZ. Außerdem müsse es endlich den versprochenen sozialen Ausgleich für die CO2-Steuer geben. Als die CO2-Steuer von der Großen Koalition eingeführt wurde, sei noch von einem solchen Ausgleich die Rede gewesen. „Wir warten bis heute darauf“, kritisierte Walter.

Das Problem der steigenden Energiepreise betreffe letztlich alle Verbraucher. Pendler seien auf ihr Auto angewiesen, Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger würden überproportional betroffen. „Der Kampf gegen den Klimawandel gelingt nur, wenn er sozial abgefedert ist“, sagte Walter.

Kostet Benzin bald 2 Euro?

Eine Vier vor dem Komma bei der Teuerungsrate war zuletzt im Dezember 1993 mit 4,3 Prozent ermittelt worden. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor.

Jürgen Albrecht, Spritpreisexperte des ADAC, hält Benzinpreise von 2 Euro bei E10 alleine durch einen steigenden Ölpreis kurzfristig für unwahrscheinlich. Wenn der Wechselkurs des Dollar konstant bleibe und es keine zusätzlichen Steuern oder Abgaben gebe, müsste sich der Ölpreis dafür sich fast verdoppeln, sagt er. Das sei aber nicht zu erwarten, denn die Opec+ habe kaum Interesse daran, die Preise noch weiter steigen zu lassen. Zudem würde dies auch Fracking attraktiver machen, was die Preise zusätzlich bremse.

Von Torsten Gellner, dpa