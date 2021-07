Potsdam

Die Ernte-Erwartungen der Landwirte fallen in diesem Jahr regional unterschiedlich aus. Gesamttenor laut Bauernverband ist aber: Nach drei Trockenjahren in Folge erwarten die Landwirte in diesem Jahr eine insgesamt durchschnittliche Ernte. Das gilt auch bundesweit. „Der Regen zaubert uns Landwirten ein Lächeln aufs Gesicht“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands am Mittwoch in Nauen (Havelland).

Bundesweit erwartet der Verband eine Getreideernte in Höhe von 45,4 Millionen Tonnen. Das liegt zwar leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, aber rund fünf Prozent über dem Vorjahreswert.

Teilweise Hitzeschäden in Brandenburg

„Nach den ersten heißen Tagen des Jahres hat sich die Lage durch die Niederschläge der vergangenen zwei Wochen in vielen Regionen entspannt“, so Rukwied. In Teilen Nordostdeutschlands aber habe die Hitze Schäden verursacht, so dass die Erwartungen unterdurchschnittlich ausfallen dürften.

Mehr als 160 Liter Regen fielen in der vergangenen Woche pro Quadratmeter. Davon profitieren Weizen, Roggen, Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben und das Grünland.

Politik ist schlimmer als das Wetter

Die überwiegend sandigen Böden in Brandenburg können Wasser und Nährstoffe aber nur bedingt speichern, erklärte Heiko Terno, Vizepräsident des Brandenburger Bauernverbands. „Das bedeutet, dass mehr Wasser abgegeben als zugeführt wird.“ Humus könne dagegen die Wasserspeicherfähigkeit erhöhen. Doch die Humusbildung werde durch die strenge Düngeverordnung unnötig erschwert, so Terno.

Zum Teil sei der Regen auch mit Unwettern einhergegangen. „Teilweise sind ganze Beschläge niedergewalzt worden“, sagte Terno. „Aber über das Wetter will ich nicht meckern. So viel Schaden, wie die Politik anrichtet, kann das Wetter gar nicht anrichten.“

Optimistische Preisentwicklung

55 Dezitonnen pro Hektar bei der Gerste, 31 dt/ha beim Winiterraps erwartet der Brandenburger Bauernverband in diesem Jahr. Insgesamt herrscht unter den Landwirten Optimismus, was die Preisentwicklung angeht. Allerdings stiegen auch die Kosten, etwa durch hohe Pachtpreise.

In Brandenburg wird auf fast 500.000 Hektar Getreide angebaut. Mit genau 497.000 hat sich die Anbaufläche gegenüber 2020 um 4700 Hektar verkleinert. Roggen bildet mit 167.300 die wichtigste Kultur.

Der Bauernverband war in diesem Jahr zum Ernteauftakt zu Gast bei der Agro-Farm Nauen. Auf 2300 Hektar bauen Betriebsleiter Dirk Peters und sein Team Winterweizen, Roggen, Mais, Gerste und Zuckerrüben an.

Auch er zeigte sich zufrieden über die Niederschläge der vergangenen Tage. Sein Fazit bislang ist positiv. „Die Kulturen sind gut über den Winter gekommen, die Schneedecke hat Frostausfälle verhindert“, sagte er.

Von Torsten Gellner