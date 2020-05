Potsdam

Der Landesbauernverband Brandenburg ( LBV) fordert an der Grenze zu Polen eine feste Zaunanlage zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest. Das Risiko der Einschleppung nach Brandenburg soll dadurch verringert werden, wie der Landesbauernverband am Montag mitteilte.

Zudem wäre eine zweite Zaunreihe sinnvoll, da auf der Fläche dazwischen eine wildschweinfreie Zone eingerichtet werden kann, hieß es vom Verband weiter. Mit der Einrichtung der sogenannten „weißen Zone“ könne ein Übergreifen der Seuche verhindert werden.

Rechtsgrundlage fehlt

„Wir fordern deshalb Bund und Land dazu auf, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland möglichst zu verhindern. Eine temporäre feste Zaunanlage an der deutsch-polnischen Grenze ist in der gegenwärtigen Situation notwendig geworden“, erklärte LBV-Präsident Henrik Wendorff.

Derzeit fehle jedoch die Rechtsgrundlage für die präventive Errichtung fester Zaunanlagen außerhalb von Restriktionszonen. Zudem müsse die Nutzung der dafür notwendigen Grundstücke gesetzlich geregelt werden. Die Einschleppung der Schweinepest nach Deutschland hätte jedoch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für die Schweinehalter.

Ende vergangenen Jahres hatte Brandenburg einen Behelfszaun aufgebaut. Dabei handelt es sich um einen Elektrozaun, der den Tieren einen Stromschlag versetzen soll. Die Hoffnung: Die Tiere kehren um und wandern nicht nach Brandenburg ein.

Sorge um Hausschweine

Die Landwirte fürchten einen Ausbruch in Brandenburg, weil sie dann ihr Schweinefleisch nicht mehr exportieren können, selbst wenn Hausschweinbestände nicht befallen sind.

Das Land Brandenburg teilt die Befürchtungen der Bauern. „Das Gefährdungspotential der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest sowie die zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen eines Eintrages der ASP nach Deutschland sind von einem erheblichen Ausmaß“, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. Eine durch Zäune geschaffene „weiße Zone“, in die keine Wildschweine mehr vordringen können, sei tatsächlich ein wirksames Mittel gegen eine Einschleppung.

Deshalb dränge auch Brandenburg beim Bund auf rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung eines festen Wildschutzzaunes, erläutert Hesse. Zum Beispiel muss geregelt sein, wie auch auf Privatgrundstücken solche Zäune errichtet werden können. In einem gemeinsamen Brief hätten mehrere Länder, darunter auch Brandenburg, an das Bundeslandwirtschaftsministerium appelliert, „unverzüglich“ diese Rechtsgrundlage zu schaffen.

Ende März war die gefährliche Viruserkrankung in einem Hausschweinebestand in Westpolen ausgebrochen. Die Behörden veranlassten daraufhin die Tötung von 24.000 Tieren. Am 27. März hatten laut dem Deutschen Jagdverband (DJV) polnische Behörden den Fund eines ASP-positiven Wildschweins nur zehn Kilometer entfernt von der Grenze zu Deutschland gemeldet.

Die Infektion von Wildschweinen wird laut brandenburgischen Gesundheitsministerium im Wesentlichen über die Untersuchung von verendeten Wildschweinen und Unfallwild festgestellt. Seit 17. Dezember vergangenen Jahres ist es für Jäger in den Grenzkreise verpflichtend, die Tiere zu beproben. Dafür bekommen sie eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro.

