Potsdam

Brandenburgs Unternehmen schlagen wegen der steigenden Corona-Zahlen Alarm und sehen die Politik in der Pflicht. „Die Wirtschaft plädiert für eine klare Ansage beim Umgang mit der Pandemie“, sagte Alexander Schirp, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), am Dienstag der MAZ.

Schirp sprach sich für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz aus, wonach Beschäftigte entweder darlegen müssen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind oder andernfalls einen negativen Test vorlegen müssen. Ähnliche Regeln gibt es in Brandenburg zum Beispiel für Beschäftigte von Kitas oder Schulen. „Eine konsequente Anwendung 3G-Regel in der Arbeitswelt würde für unsere Unternehmen vieles vereinfachen“, sagte Schirp.

„Anreize für eine Impfung“

Eine solche Regel könne die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb besser schützen. „Zum anderen gäbe es auf diese Weise zusätzliche Anreize für eine Impfung“, meinte Schirp. Angesichts der dynamischen Lage müsse viel mehr getan werden, um die Impfquote zu erhöhen. Dazu müsste der Bund aber die rechtlichen Befugnisse klar regeln, damit Arbeitgeber sich über den Impf- oder Genesenenstatus ihrer Beschäftigten informieren können.

Ähnlich äußerte sich Industriepräsident Siegfried Russwurm. „Die Politik droht den gleichen Fehler zu machen wie im Herbst vorigen Jahres, als die Politik vor konsequenten und zentral wirksamen Maßnahmen zurückschreckte“, kritisierte er. Es sei außerdem höchste Zeit, über eine Impfpflicht für Berufe mit regelmäßigen Kontakten zu vulnerablen Gruppen in Pflegeheimen, Schulen und Kitas nachzudenken.

Impfpflicht muss im Bund geregelt werden

Eine Impfpflicht müsste laut Brandenburger Gesundheitsministerium auf Bundesebene geregelt werden. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte sich zurückhaltend geäußert und auf schwierige rechtliche Hürden verwiesen. Sie könne aber verstehen, dass über eine solche Impfpflicht diskutiert werde, sagte sie.

Auf Nonnemachers Initiative hin wurden die Testanforderungen für Beschäftigte in Pflegeheimen verschärft. Hintergrund ist der tödliche Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim am Werbellinsee (Barnim). Laut neuer Corona-Umgangsverordnung, die das Kabinett am Dienstag verabschiedete, müssen sich ungeimpfte Beschäftigte in solchen Einrichtungen künftig dreimal statt zweimal wöchentlich testen lassen. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in Kreisen und kreisfreien Städten müssen sich Beschäftigte täglich testen lassen.

Keine Testpflicht für Geimpfte

Weitergehende Verschärfungen sieht die Verordnung, die bis zum 30. November gelten soll, nicht vor. Ministerin Nonnemacher hält die bestehenden Regeln für ausreichend. Es sei wichtig, dass sie auch konsequent umgesetzt und eingehalten werden. „Abstand wahren, auf Hygiene achten und überall da, wo es im Alltag eng wird, Maske tragen. Das gilt für alle“, sagte sie.

Der Patientenschützer Eugen Brysch hatte tägliche Tests auch für geimpfte Pflegekräfte gefordert. Dies sieht die Brandenburger Verordnung jedoch nicht vor. Zur Begründung verwies das Gesundheitsministerium auf eine Bundesregelung. Laut „Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung“ dürfe von Genesenen oder vollständig Geimpften nicht auch noch ein zusätzlicher Test verlangt werden.

Von Torsten Gellner