Corona-Soforthilfe für Unternehmen: 550 Millionen Euro in Brandenburg ausgezahlt

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat für das Soforthilfeprogramm zur Unterstützung von Unternehmen während der Corona-Krise bislang 550 Millionen Euro ausgeschüttet. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende der ILB, Tillmann Stenger am Freitag.

Insgesamt seien 75.000 Anträge eingegangen, alleine 50.000 in den ersten drei Tagen nach Start des Programms am 23. März. Stenger sagte anlässlich der an diesem Sonntag endenden Antragsfrist, dass er „trotz aller Schwierigkeiten“ eine positive Bilanz ziehe. „Wir haben hinter jedem Antrag den individuellen Einzelfall gesehen und uns bemüht, jedem Anliegen gerecht zu werden, denn niemand ist selbst verschuldet in diese Situation geraten. Ich hoffe, dass wir damit den allermeisten Menschen über den Shut Down hinweghelfen konnten, um den Start jetzt wieder vollziehen zu können“, sagte Stenger.

ILB-Chef bedankt sich für Geduld

Der ILB-Chef bedankte sich bei der Wirtschaftsförderung des Landes für die Unterstützung und bei seinen Mitarbeitern, die mit großem Engagement an dieser in der Geschichte der ILB einzigartigen Herausforderung mitgearbeitet haben“. Stenger bedankte sich aber auch bei den Antragsstellern, „von denen wir Geduld abverlangen mussten und die diese dann auch aufbrachten, weil nicht jeder Antrag sofort bearbeit et werden konnte“.

Gerade zu Beginn des Programms hatte es zum Teil massive Kritik von einzelnen Unternehmen gegeben, die lange auf eine Bearbeitung ihrer Anträge warten musste. Stenger entschuldigte sich damit, dass die Flut an Anträgen zum Start nicht absehbar gewesen sei: „Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, dass wir innerhalb von drei Tagen 50.000 Anträge im Posteingang vorfinden würden und über eine halbe Milliarde Euro Antragsvolumen umzusetzen haben.“

Bei 180 Anträgen „Verdacht auf mögliche Straftat“

Insgesamt seien bislang 70.000 Anträge bearbeitet worden – davon seien 62.000 bewilligt und ausgezahlt worden. 5000 müssten noch bearbeitet werden, etwa 8.300 Anträge seien abgelehnt worden. Dies sei hauptsächlich geschehen, wenn es der Antrag unberechtigt gewesen sei, weil der Betriebssitz nicht in Brandenburg lag, weil Unterlagen fehlerhaft eingereicht worden seien oder weil ein Liquiditätsengpass nicht nachweisbar gewesen sei, hieß es. Bei 180 Anträgen habe ein Verdacht auf eine mögliche Straftat vorgelegen, hier sei kein Geld ausgezahlt worden.

Im Land Brandenburg haben sich die Anträge recht gleichmäßig verteilt, teilte die ILB mit. Die meisten kamen aus Potsdam-Mittelmark (5.826), die wenigsten aus Frankfurt (Oder) (991). Dies sei aber gemessen an den Einwohnerzahlen und der Wirtschaftskraft nicht weiter verwunderlich, hieß es. Im Vergleich der Branchen stammten die meisten Anträge aus dem Handel (4.981 Anträge), dann folgen Dienstleistungen (12.190), Gastgewerbe (3.641), Baugewerbe (2.220) und Gesundheits- und Sozialwesen (2.220).

80 Beschwerden bei ILB eingegangen

Insgesamt seien rund 250 Beschäftigte der Bank zusammengezogen worden, um bei dem Programm zu unterstützen. Zudem halfen 40 Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung aus. In der Beschwerdestelle seien insgesamt rund 80 Beschwerden eingegangen, die mittlerweile alle beantwortet worden seien, teilte die Bank mit.

