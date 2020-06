Potsdam

Ein Bahn-Testzentrum mit Versuchsstrecke ist nach RBB-Informationen in Sachsen nahe der brandenburgischen Landesgrenze geplant. Am Standort Niesky im Landkreis Görlitz soll demnach eine 16 Kilometer lange Teststrecke auf einer Breite von sechs Kilometern entstehen.

Rund 700 Stellen könnten dank des 300 Millionen Euro teuren Vorhabens in der Lausitz entstehen, heißt es in dem Bericht. Der Testring soll an das ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus gekoppelt sein und neben diesem Standort auch die Niederlassung in Senftenberg ( Oberspreewald-Lausitz) stärken. Offenbar handelt es sich um ein Projekt der sächsischen Seite, das im Rahmen des Braunkohleausstiegs die betroffenen Regionen stützen soll. Träger ist offenbar nicht die Deutsche Bahn, sondern ein Zusammenschluss aus Herstellern von Schienenfahrzeugen und -ausrüstung.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von Ulrich Wangemann