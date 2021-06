Potsdam

Seit Jahren kämpft die Gewerkschaft IG Metall im Osten um eine Angleichung der Arbeitszeiten an das, was im Westen seit 1995 üblich ist. Das Ziel, die 35-Stunden-Woche im Flächentarifvertrag direkt festzuschreiben, ist zwar gescheitert. Über Umwege könnte sie für Tausende Metaller in Berlin, Brandenburg und Sachsen aber doch Realität werden.

Möglich macht das eine Öffnungsklausel, auf die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach einer Warnstreik-Offensive verständigt haben. Künftig können neue Arbeitszeitmodelle auch in Friedenszeiten verhandelt werden.

Ende der großen Ungerechtigkeit

Es ist der Anfang vom Ende einer großen Ungerechtigkeit. Bei ihrem Kampf um die Arbeitszeitangleichung hatten die Beschäftigten zuletzt viel prominente Unterstützung erfahren. Auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach stellten sich für die Gewerkschaftskampagne zur Verfügung.

Auch die Arbeitgeber sprechen von einem Durchbruch. Es ist ein Durchbruch auf Raten. Denn nun müssen die neuen Arbeitszeitregelungen Betrieb für Betrieb ausgehandelt werden. Bei ZF in Brandenburg an der Havel ist das schon gelungen. Das wird nicht überall erfolgreich sein. Aber je mehr Betriebe auf die Forderung eingehen, desto stärker gerät der Rest unter Rechtfertigungsdruck.

Von Torsten Gellner