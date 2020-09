Grünheide/Potsdam

Tesla-Chef Elon Musk ist mit seinem Privatjet am Dienstagabend in Berlin gelandet und könnte im Laufe des Mittwochs erstmals die Baustelle der Elektroauto-Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree) besuchen. Am Nachmittag ist zudem ein Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) geplant, berichtet die Deutsche-Presse-Agentur.

Ein Besuch auf der Tesla-Baustelle gilt als wahrscheinlich. Musk selbst hatte im Vorfeld via Twitter angekündigt, auch wegen der sogenannten Gigafactory nach Deutschland zu kommen. Bereits am Dienstag hatte Musk das Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Covid-19-Impfstoff arbeitet, in Tübingen besucht. Auf Fotos ist zu sehen, wie Musk das Gelände von Curevac besuchte. Begleitet von Schaulustigen und mit einem schwarz-weißen Tuch als Mund-Nasen-Schutz ging er von Gebäude zu Gebäude.

Fans und Journalisten vor der Baustelle

Derweil lauern bereits rund 20 Journalisten an der Firmenzufahrt und hoffen, dass Musk nicht die andere Auffahrt zum Gelände nimmt. Ein Security-Mitarbeiter bittet die Kameraleute freundlich, im Straßengraben abseits der Asphaltzufahrt zu warten.

Denn noch immer gehen die Bauarbeiten auf der Baustelle unverändert weiter. Ein Tieflader biegt von der Landstaße in die breite Einfahrt zur künftigen Autofabrik ein. Der Schwertransporter hat eine haushohe Betonstütze mit Standfuß geladen, wie sie zu Hunderten für den Bau der neuen Tesla-Niederlassung verbaut werden. Ein irrer Lastwagenverkehr herrscht rund um den Autobahnanschluss Freienbrinck – rundum die wichtigste Baustelle Brandenburgs.

Warten auf Elon Musk: Journalisten und Fans vor der Tesla-Baustelle in Grünheide. Quelle: Ulrich Wangemann

Auch die ersten Demonstranten haben sich eingefunden. Eine Frau hält ein Pappschild in die Höhe: „Tesla oder Trinkwasser?“ Andere Kritiker des Projekts haben einen Autoanhänger mit Parolen beschriftet. Sie beklagen „Raubbau“ an der Heimat.

Auch das „Tesla-Kid“ ist schon vor Ort

Dazu warten auch Fans auf ihr Idol – wie das „Tesla-Kid“. Silas Heineken (14) steht mit seinem nagelneuen E-Bike vor der Einfahrt zu dem Firmengelände. Der 14-jährige hat von dem legendären Tesla-Chef Musk persönlich die Einwilligung bekommen, Aufnahmen aus der Luft von der riesigen Baustelle der Giga-Factory zu machen. Seither gehört er zu den bestinformierten Kennern des Projekts – und ist ein Social-Media-Star.

Der Schüler wohnt etwa 15 Kilometer vom Ort entfernt. Nach der Schule ist er in den ersten Monate immer mit seinem alten Fahrrad zur Baustelle geradelt. „Nach einem harten Schultag war das ganz schön anstrengend“, sagt der Schüler. Er bat seine Follower um Spenden für ein Fahrrad mit Antriebshilfe.

Das "Tesla-Kid": Silas Heineken (14) wurde mit seinen Drohnen-Videos der Grünheider Fabrik berühmt. Quelle: Ulrich Wangemann

Sie überwiesen ihm per Paypal 3000 Euro. Laut Heineken reichte das Geld sogar für eine neue Drohne. Teilweise habe er derart viele Presseanfragen bekommen, dass er sich etwas Sorgen um seine schulischen Leistungen machte, erzählt der Junge. Das hat sich gegeben. Als 1,0-Schüler mache er sich mittlerweile weniger Gedanken, so Heineken. Er habe im Sommer zwei Monate lang pausiert und sei in den Urlaub gefahren, um etwas Abstand zu dem Hype zu gewinnen. Nun hat er ein neues Video ins Netz gestellt, gibt Interviews – und freut sich auf Elon Musk.

Von Ulrich Wangemann/ MAZ online