Wegen niedriger Passagierzahlen wird das Terminal 5 am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ab 23. Februar geschlossen. Wie die Flughafengesellschaft am Freitag mitteilte, werde der gesamte verbleibende Flugverkehr auf das neue Hauptterminal 1 konzentriert.