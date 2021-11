15.10.2021, Brandenburg, Schönefeld: Zahlreiche Fluggäste warten im Terminal 1 des Flughafens BER in einer Schlange auf die Sicherheitskontrolle. Am Wochenende wird am Hauptstadt-Flughafen aufgrund der Herbstferien erneut ein erhöhtes Passagieraufkommen erwartet. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Monika Skolimowska