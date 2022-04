Gewerkschaften warnen vor Gas-Embargo: Brandenburgs Industrie akut gefährdet 

Potsdam

Ein Gas-Embargo hätte für die Wirtschaft in Brandenburg dramatische Folgen. „Wir erteilen einem radikalen, schnellen und totalen Gas-Embargo eine klare Absage. Das können und wollen wir uns nicht vorstellen“, sagte Birgit Dietze, Leiterin des IG Metall-Bezirks Berlin, Brandenburg, Sachsen am Montag.

„Es hilft uns nichts, wenn wir uns als deutsche Industrie-Nation mit unserer eigenen Wirtschaftskraft ins Abseits bringen und nicht mehr handlungsfähig sind in Europa“, sagte sie.

„Gerade die Stahlindustrie ist auf die Gaslieferungen angewiesen. Die Bundesregierung steht in der Pflicht, die stabile Versorgung der Industrie mit Energie sicher zu stellen und parallel alles dafür zu tun, dass eine stabile Grundversorgung mit erneuerbaren Energien zügig aufgebaut und damit so schnell es geht ein geordneter Rückzug aus den russischen Gasimporten ermöglicht wird“, so Dietze.

Stahlwerk Eisenhüttenstadt ist auf Gas angewiesen

„Die Produktion würde nach und nach zum Erliegen kommen, und zwar in Ketten“, sagte sie. Dietze befürchtet, dass es dann noch mehr zu Panikkäufen in der Bevölkerung kommen könnte. Dann werde es nicht mehr nur um Toilettenpapier oder Sonnenblumenöl gehen. In Brandenburg und Ostdeutschland generell ist die Abhängigkeit von russischem Gas am größten. Praktisch 100 Prozent der Gaslieferungen kommen aus Russland.

Ohne Gas wäre die Stahlproduktion akut gefährdet, so etwa bei ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), das seine Energie hauptsächlich über Gas und teilweise über Kohle erzeugt. „Es wäre für uns eine Katastrophe, wenn Deutschland selber den Gashahn zudrehen würde“, erklärte Betriebsratschef Dirk Vogeler.

„ Wenn man helfen will, muss man die Produktion am Laufen halten.“ Das Unternehmen arbeitet derzeit an verschiedenen Szenarien, wie die Produktion bei einer Verringerung der Gaszufuhr aufrecht erhalten werden kann. „Die Beschäftigten beobachten die Situation gerade mit großer Sorge“, sagte Vogeler.

Von Torsten Gellner