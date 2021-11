Potsdam

Der Elektroautobauer Tesla lockt Bewerber aus ganz Deutschland. Fast jede zweite Bewerbung, die bei dem Unternehmen in Grünheide (Oder-Spree) eingegangen ist, stammt nicht aus Berlin oder Brandenburg, sondern aus dem Rest der Republik, wie Ramona Schröder, Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg, erklärt. Bei der Jobbörse der Arbeitsagentur haben sich bisher 4000 Interessenten gemeldet. Die Agentur hat außerdem 4200 Arbeitssuchende angesprochen, um ihnen einen Job bei Tesla zu vermitteln. 400 Arbeitslose werden dafür derzeit weitergebildet.

„Uns ist klar, dass eine Ansiedlung von dieser Größe nicht über den lokalen Arbeitsmarkt bedient werden kann. Wir haben daher ein überregionales Team Automotiv gebildet“, sagte Schröder der MAZ. „Rund um Tesla wird sich eine Zulieferindustrie etablieren, das zeigt sich schon jetzt.“

Bald geht jeder fünfte Arbeitnehmer in Rente

Sorgen bereitet der Agenturchefin die Demografie: Ungefähr 20 Prozent der Arbeitnehmer in Ostdeutschland – also jeder fünfte – werde in den nächsten fünf bis sieben Jahren in den Ruhestand gehen. Im Kampf um die Arbeitskräfte müssten sich Unternehmen also gegenüber dem Mitbewerber Tesla behaupten. Die Arbeitsagentur biete Firmen entsprechende Beratungen an. Doch diese Angebote würden bisher kaum genutzt.

Aktuell sucht Tesla über seine eigene Webseite Techniker, Ingenieure, Schichtleiter, Anlagenführer, Werkzeugmechaniker oder Werkstoffprüfer. 1470 Stellen hat Tesla seit Anfang des Jahres in diversen Job-Portalen ausgeschrieben, wie eine Auswertung des Personalmarktforschung Index Research für die „Welt am Sonntag“ zeigt. Das ist überschaubar gemessen an dem angekündigten Bedarf von 10.000 bis 12.000 Beschäftigten.

Zulieferer siedeln sich an

Der Arbeitskräftebedarf in der Region könnte sich sogar verdoppeln, da noch einmal so viele Jobs in der Zulieferindustrie entstehen könnten, wie Kajsa Borgnäs von der Stiftung Arbeit und Umwelt der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sagt. Für die Fabrik in Shanghai beziehe Tesla etwa 90 Prozent der Bauteile unmittelbar aus der Umgebung. Ein solcher Effekt sei für Ostdeutschland auch zu erwarten.

In Fürstenwalde rechnet sich der Reifenhersteller Goodyear Chancen aus, mit Tesla ins Geschäft zu kommen. In Fredersdorf-Vogelsdorf hat sich ein Tochterunternehmen des Cockpit-Herstellers Faurecia angesiedelt. Hinzu kommen die verschiedenen Unternehmen aus dem Bereich der Batteriefertigung. „Brandenburg könnte zur ersten Region Europas werden, welche die gesamte Wertschöpfungskette beim Bau von Elektroautos abbildet“ sagt Borgnäs.

Landrat äußert sich besorgt

Oder-Spree-Landrat Ralf Lindemann (SPD) befürchtet, dass die Region dem Zuzug aus ganz Deutschland nicht gewappnet ist. Er fragt sich, wo all die Menschen, die bei und um Tesla arbeiten werden, wohnen sollen. Der Verkehr stehe auf einigen Straßen ohnehin schon vor dem Kollaps. „Wie soll das gehen, wenn sich bei Schichtwechsel 8000 Menschen begegnen?“, fragt er.

„Wir werden eine Infrastruktur aufbauen müssen für die Menschen, die hier arbeiten – das ahnen wir noch gar nicht“, sagt er. „Und zwar in einer Region, die darauf nicht vorbereitet ist.“ Ausgerechnet dort, wo nun viel Wohnraum entstehen müsste, sehe der gemeinsame Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion eine Freiraum- und Erholungsfläche vor. „Das heißt, dass wir bei der Entwicklung eng begrenzt sind.“

Er erwartet von der Landesregierung in Potsdam, dass sie nicht nur den Bau der Fabrik im Rekordtempo unterstützt, sondern auch die Entwicklung des Umfeldes.

Gewerkschaft baut Anlaufstelle auf

Auch die Gewerkschaften stellen sich auf die neue Situation ein und buhlen um neue Mitglieder. Nachdem die IG Metall bereits am Tesla-Bahnhof ein Büro eröffnet hat, plant die Gewerkschaft IG BCE ebenfalls eine Anlaufstelle in Grünheide.

Bei einer Podiumsdiskussion zu den Folgen der Tesla-Ansiedlung am vergangenen Freitag in Grünheide sprach Rolf Erler, Bezirkleiter der IG BCE Berlin-Mark Brandenburg, von einem „einschneidenden Ereignis“ für die Region. „Wenn die Fabrik steht und auch nur in Ansätzen das erfüllt, was erhofft ist, wird das Auswirkungen auf alles hier haben, die wir uns zurzeit noch nicht vorstellen können.“

Von Torsten Gellner