Wie oft muss pro Jahr im brandenburgischen Stromnetz wegen Frequenzschwankungen eingegriffen werden? Welcher Anteil der Windkraftanlagen in Brandenburg wird von „Bürgerwindgesellschaften“ betrieben? Wie entwickelten sich die CO2-Emissionen in Brandenburg seit dem Jahr 2000? Mit der Beantwortung eines ganzen Fragekatalogs zur Energiewende muss sich die Brandenburger Landesregierung in den kommenden Wochen befassen.

Die Fraktion BVB/Freie Wähler präsentierte am Dienstag im Landtag eine sogenannte Große Anfrage mit dem Titel „Chancen, Kosten und Risiken der Erneuerbaren Energien in Brandenburg“. Mit insgesamt 248 Fragen sollen der aktuelle Stand und die Planungen zum Ausbau der Windenergie und anderer Wege zur Erzeugung erneuerbarer Energie wie Photovoltaik, Wasserkraft oder Biogas abgefragt werden, sagte Fraktionschef Péter Vida.

Viele der Fragen seien der Fraktion von Bürgern zugetragen worden, hieß es.

„Wir wollen erreichen, dass Energieversorgung nicht nach ideologischen Maßstäben allein mit dem Ausbau der Windkraft, sondern nach ökologischen und ökonomischen Grundsätzen geplant wird.“

In Brandenburg stehen nach Angaben der Freien Wähler inzwischen 4000 Anlagen, geplant sei der Ausbau auf 5000 Anlagen. „Inzwischen hat fast jedes Dorf Windkrafträder in Sichtweite“, sagte Fraktionsgeschäftsführer Robert Soyka. Windkraft sei wegen fehlender Speichermöglichkeiten und drastischer Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung aber nicht die ideale Technik für die Gewinnung erneuerbarer Energien.

Die Freien Wähler fordern daher den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen, die erheblich günstiger und weniger störend seien. „Diese sollten aber nicht auf wertvollen Ackerflächen, sondern vorrangig auf ehemaligen Tagebauflächen in der Lausitz gebaut werden, die für die Landwirtschaft nicht nutzbar sind“, erklärte Soyka.

Die Große Anfrage ist ein meist von der Opposition genutztes Auskunftsinstrument, bei der die Landesregierung umfassend zu einem Themenkomplex Stellung nehmen soll. Zuletzt nutzte das die AfD mit einer Anfrage zu den fiskalischen Lasten der Zuwanderung. Die Linke erkundigte sich Anfang des Jahres via Großer Anfrage nach dem Stand der „Bildungs- und Erinnerungsarbeit in Brandenburg“ 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Frist für die Beantwortung der Fragen beträgt drei Monate.

