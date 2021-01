Potsdam

Die Wirtschaft befindet sich im Würgegriff der Corona-Maßnahmen, viele Menschen sind in Kurzarbeit. Wie hat sich das Anlageverhalten der Brandenburger verändert? Was ist dran am Telsa-Börsen-Boom? Fragen an Ralf-Joachim Götz, Direktor und Chefvolkswirt der Deutschen Vermögensberatung.

Der DAX hatte 2020 erst eine extreme Talfahrt erlebt, sich dann im Sommer aber wieder erstaunlich schnell erholt. Ende Dezember sahen wir trotz des neuerlichen Lockdowns ein Jahresplus von über 3 Prozent. Hat Sie dieser Effekt überrascht?

Anzeige

Nicht unbedingt. Insbesondere durch die lockere Politik der Notenbanken ist viel Geld im Markt, das nach rentabler Anlage sucht. Die Sparquote der privaten Haushalte ist 2020 gestiegen. Gleichzeitig sind Anleiherenditen negativ. Mit Sparzinsen sieht es weiterhin mau aus. Da haben gerade jüngere Menschen Lust auf Börse bekommen, wie die jüngste Umfrage des DIVA Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung zeigt.

Vertrauen die Anleger eher darauf, dass der Bund im Zweifel noch mehr Milliarden in Rettungspakete pumpen wird, oder vertrauen sie darauf, dass mit Fortschreiten der Impfungen das Ende der Krise greifbar ist?

Beides spielt eine Rolle. An der Börse werden Erwartungen gehandelt. In der Krise greift der Staat Teilen der Wirtschaft finanziell unter die Arme, was allerdings auch die Staatsverschuldung erhöht. Gleichzeitig besteht Hoffnung, dass sich mit einer Beschleunigung der Impfungen auch die Wirtschaftsleistung erholt. Dabei ist der anhaltende Lockdown ein Belastungsfaktor mit Enttäuschungspotenzial. Ebenso ist wichtig, wie sich die internationalen Handelsbeziehungen entwickeln.

Kann man beobachten, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das Anlageverhalten der Brandenburger gehabt hat?

Wir sehen, dass viele Menschen verunsichert sind und einen hohen Beratungsbedarf haben. Da geht es um Fragen wie etwa: Bin ich mit meinen Vermögensanlagen noch richtig aufgestellt, wenn sich um mich herum so viel verändert? Oder: Wie sieht es mit meinem Krankenversicherungsschutz aus in der Corona-Krise? Zudem hat sich bei vielen, die im Homeoffice arbeiten, der Wunsch nach noch schönerem Wohnen verstärkt.

Wie hat sich das Anlageverhalten in Brandenburg generell verändert in den vergangenen Jahren? Sind die Brandenburger noch „Börsenmuffel“?

Ralf-Joachim Götz. Quelle: Anne Simon

Tatsächlich ist bei den Brandenburgern bei der Anlage in aktienbasierten Anlagen wie etwa auch in Aktienfonds oder fondsgebundenen Lebensversicherungen Luft nach oben. Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts waren 2019 nur gut 9 Prozent der Brandenburger direkt oder über Investmentfonds Aktienbesitzer, was weit unter dem Bundesdurchschnitt von 15,2 Prozent lag. Bei einer DIVA-Bürgerbefragung interessierten sich lediglich 38,5 Prozent der Brandenburger für aktienbasierte Anlagen zur Altersvorsorge, während 70 Prozent Interesse an der selbstgenutzten Immobilie sowie an der privaten Rentenversicherung mit Garantie zeigten.

Lassen sich 30 Jahre nach der Wiedervereinigung überhaupt noch große Unterschiede zwischen Ost und West erkennen, wenn es um Geldanlage und Altersvorsorge geht?

Im Vordergrund einer Vermögensberatung stehen die persönlichen Wünsche und Ziele der Kunden, die unabhängig vom Bundesland sind. Bei regionalen Betrachtungen zeigt sich, dass die Brandenburger zwar die höchste Sparquote unter den neuen Bundesländern haben, aber im Vergleich zu den westlichen weit weniger gespart wird. Beim Wohneigentum liegt Brandenburg als einziges ostdeutsches Bundesland über dem Bundesdurchschnitt. Nirgendwo sonst ist der Anteil der Immobilienbesitzer seit der Jahrtausendwende so stark gestiegen wie im Brandenburg.

Obwohl Sparkonten keine Zinsen bringen, liegen dort Milliarden von Euro und verlieren jeden Tag an Wert. Spricht daraus nicht auch ein Misstrauen, das in den Erfahrungen der Finanzkrise von 2008 seinen Ursprung hat?

Sicherlich spielt das bei manchen Menschen noch eine Rolle. Zudem ist generell das Sicherheitsbedürfnis der Brandenburger bei der Geldanlage besonders hoch. Gleichwohl hätte man in den letzten zehn Jahren bei guter Beratung und einer gewissen Risikobereitschaft auch weitaus mehr machen können als Sparbuch und Co. hergaben: Beispielsweise legte der Deutsche Aktienindex seitdem um 100 Prozent zu, und mit einem gut gemanagten Aktienfonds wären sogar über 120 Prozent Wertzuwachs möglich gewesen.

In Grünheide siedelt sich der US-Autobauer Tesla an. Das gilt als Kampfansage an die traditionsreichen deutschen und europäischen Hersteller. Die Tesla-Aktie wird an der Börse teilweise um ein Vielfaches teurer gehandelt als die des weltgrößten Autokonzerns VW. Ist das nicht irrational?

Offensichtlich gibt es Marktteilnehmer, die bereit sind, solche Aktienpreise zu bezahlen. Tesla ist aktuell rund eine halbe Billion Dollar an der Börse wert und damit höher bewertet als alle deutschen Automobilhersteller zusammen. Der Rückblick zeigt, dass insbesondere amerikanische Technologieunternehmen in den letzten Jahren Börsenlieblinge waren und sehr hohe Bewertungen erzielen. Ob der Vorsprung so bleibt, steht in den Sternen.

Wie stark kann die Region Berlin-Brandenburg von einer solchen internationalen Ansiedlung profitieren, jenseits der in Aussicht gestellten 12.000 Arbeitsplätze?

Die Marktbeobachtung zeigt, dass sich in der Nähe von Automobilwerken auch Zulieferer und weitere unterstützende Dienstleister ansiedeln. Das schafft weitere Arbeitsplätze und lässt den Wohlstand in der Region steigen.

Wer Angst vor Aktien hat, sieht vielleicht in der Goldanlage eine sichere Bank. Würden Sie angesichts der Höhenflüge noch dazu raten?

Das kommt auf den persönlichen Anlagehorizont und den Risikoappetit an. So ist der Goldpreis in den letzten 20 Jahre unter Schwankungen um fast 9 Prozent im Jahresdurchschnitt gestiegen, von rund 280 Euro auf aktuell über 1.500 Euro für die Unze. Dabei ist er 2013 um über 30 Prozent gefallen. Gold kann als Beimischung zum langfristigen Vermögensaufbau dienen, etwa in Form eines Sparplans. Dazu sollte man sich professionell beraten lassen.

Von Torsten Gellner