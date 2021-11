Frankfurt (Oder)

Die Wirtschaft in Brandenburg reagiert erbost auf das Verbot der Weihnachtsmärkte durch die Landesregierung: „Die kurzfristige und damit unverhältnismäßige Absage zeugt von mangelnder Weitsicht der Politik“, sagte Carsten Christ, Präsident der IHK Ostbrandenburg.

„Die dramatisch steigenden Infektionszahlen sowie die Prognosen der Fachleute sind seit Anfang November bekannt. Wir warnen davor, die Lasten wieder bei der Wirtschaft abzuladen.“ Die Erklärung mit den beiden anderen Kammern in Potsdam und Cottbus abgestimmt. 

Kammern fordern Entschädigung für die Händler

Die betroffenen Händler, die bereits Waren gekauft und Aufwendungen für den Aufbau hatten, müssten entschädigt werden, so Christ weiter. Die gesamte Brandenburger Wirtschaft brauche klare, einheitliche Hinweise und Hilfen zur Umsetzung der 2G- und 3G-Regeln und endlich – angesichts der zunehmenden Einschränkungen des Wirtschaftslebens – die Fortschreibung der Corona-Hilfen über den 31. März 2022 hinaus. „Die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer, wie am Beispiel Brandenburg und Berlin, führen erneut zu großer Unsicherheit sowie zu einer Verlagerung der Kaufkraft.“

Berlin führt die 2G-Regel im Einzelhandel zwar ebenfalls ein, aber drei Tage später als in Brandenburg zum 27. November. Die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt will der Senat nicht antasten.

Von MAZonline