Kostenlos bis 12:45 Uhr So stark stiegen die Löhne in Brandenburg – und so krass die Preise

Im vergangenen Jahr sind die Löhne in Berlin und Brandenburg gestiegen. Allerdings eilen die Preise davon. Die Inflation frisst die Einkommenserhöhungen auf. Die Inflation im März stieg auf ein Rekordniveau. Neben Energie sind Nahrungsmittel der Preistreiber.