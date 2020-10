Potsdam

Jahr für Jahr beklagen Brandenburger Betriebe ein nachlassendes Interesse an der betrieblichen Ausbildung. Fachkräftemangel ist eines der drängendsten Probleme in einem Bundesland, in dem die Einwohner älter werden und jährlich 1000 Betriebsübergaben anstehen. Die Corona-Krise hat das Problem verschärft. Jede vierte Ausbildungsstelle kann deswegen nicht besetzt werden. Eigentlich müsste sich also jeder Unternehmer in Brandenburg über Bewerbungen freuen.

Fassungslos kann einen da nur der blanke Rassismus machen, mit dem ein Kolkwitzer Unternehmer einen Bewerber abgelehnt hat, weil der muslimischen Glaubens ist. Die Argumente sind so dumm, dass es kaum lohnt, darauf einzugehen. Der muslimische Glaube sei mit der deutschen Verfassung nicht vereinbar, schreibt der Unternehmer, was natürlich ein Witz ist, da die Verfassung ja gerade Religionsfreiheit garantieren soll.

Anzeige

Außerdem sieht der Mann den sozialen Frieden im Unternehmen gefährdet, weil der muslimische Mitarbeiter sich an den Leberwurststullen seiner Kollegen gestört fühlen könnte. Heißt das, dass Vegetarier oder schlimmer noch Veganer im Kolkwitzer Straßenbaubetrieb auch keine Karriere machen könnten?

So kann nur reden, wer keine Muslime kennt

Praktizierende Muslime seien körperlich nicht leistungsfähig und damit für den Bau ungeeignet (Stichwort Ramadan), meint der Chef, und man fragt sich, wie es islamisch geprägte Länder wie die Türkei dann schaffen, einen Flughafen von doppelter BER-Größe in Rekordzeit zu errichten.

So kann nur reden und denken, wer nie mit Muslimen zusammengearbeitet hat. Aber das ist ja das Grundproblem: Ausländerfeindlichkeit blüht ja vor allem dort, wo es kaum Ausländer gibt. Wenn es sie gäbe, könnten Feindbilder ins Wanken geraten.

Von Torsten Gellner