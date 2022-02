Potsdam

Für die Sparer kommt es gerade knüppeldick. Das Geld vermehrt sich schon seit Jahren nicht mehr auf dem Konto, jetzt verliert es in hohem Tempo an Wert. Und weil die Inflation noch nicht genug aufzehrt, droht über allem noch das Damoklesschwert der Negativzinsen.

Auf manchen ist dieses Schwert schon hinabgesaust. Der schwache Trost: Die Sparer in Brandenburg haben oft so wenig auf der hohen Kante, dass sie von Negativzinsen (noch) nicht betroffen sind.

Nur sieben Prozent der Brandenburger haben Aktien

Umso stärker leiden sie unter der Geldentwertung. Die Inflation trifft jene am stärksten, die ohnehin wenig haben. Natürlich gibt es Wege, wie man der Geldentwertung entgehen und Rendite erzielen kann. Sie sind aber risikobehaftet. Dieses Risiko haben die Brandenburger bisher überwiegend gescheut. Nur sieben Prozent der Märker besitzen Aktien, der schlechteste Wert aller Bundesländer. In Bayern ist die Quote mehr als dreimal so hoch.

Jetzt wagen sich unter dem Eindruck der Geldentwertung mehr Brandenburger denn je aufs Börsenparkett – in wirtschafts- und geopolitisch höchst unruhigen Zeiten. Hoffentlich geht das gut aus – und endet nicht in einem erneuten Aktientrauma – wie vor 25 Jahren, als die Hoffnungen auf die vermeintliche Volksaktie der Telekom bitter, nachhaltig und teuer enttäuscht wurden.

Von Torsten Gellner