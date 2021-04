16.11.2020, Niedersachsen, Laatzen: Ein Elektroauto lädt an einer Ladestation einer Geschäftsstelle des ADAC in der Region Hannover. Vor einem Spitzengespräch zur Zukunft der Autoindustrie haben Union und SPD sich dafür ausgesprochen, Kaufprämien für Elektroautos zu verlängern. Auf der Agenda steht neben der Kaufprämie auch die Frage, wo E-Autos laden sollen. Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte beläuft sich nach Angaben des Energieverbandes BDEW auf mehr als 33 000. Die Regierung will bis zum Jahr 2030 das Ziel von einer Million Ladepunkte in Deutschland erreichen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Julian Stratenschulte