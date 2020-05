Runder Tisch will bessere Bedingungen für Erntehelfer

Potsdam

Beim ersten runden Tisch zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Saisonkräften in der Landwirtschaft haben Landwirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Regierungsvertreter am Montag vereinbart, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Erntehelfer zu verbessern. Dazu sollen in den nächsten derartigen Runden Vorschläge für Regelungen beispielsweise zur Unterbringung, zu Betriebswechseln und zu An- und Abreise vorbereitet werden.

Minister: Konzerne missbrauchen Marktmacht

Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) sagte, es gehen nicht nur um die Arbeitsbedingungen in Zeiten von Corona. Der Absatz der in Brandenburg hergestellten landwirtschaftlichen Produkte müsse fairer gestaltet werden. „Unter dem bestehenden Preisdruck des Einzelhandels lässt sich nicht kostendeckend produzieren“, sagte der Minister. Zum Teil nehme der Handel etwa Gurken nur für die Hälfte des Produktionsaufwands ab.

Deshalb lebten manche Höfe von ihrer Substanz und müssten „über kurz oder lang aufgegeben werden“, sagte Vogel. Er versprach, in bevorstehenden Gesprächen mit dem Handelsverband Berlin-Brandenburg „gerechtere Marktbeziehungen und angemessene Preise“ zum Thema machen zu wollen. Handelskonzerne dürften ihre Marktmacht nicht missbrauchen. Arbeitsminister Jörg Steinbach ( SPD) sagte, die Arbeitsbedingungen der Saisonkräfte müssten angesichts zunehmender Personalknappheit weiter verbessert werden.

Protest im Spreewald

Viele Unternehmen engagierten sich schon heute für ihre Arbeitskräfte. Angemessener Lohn und gesundes Arbeiten seien nur in einem Dialog der Sozialpartner erreichbar. Laut Landesregierung haben die berufsständischen Vertreter versprochen, gegen „schwarze Schafe“ in der eigenen Branche entschieden vorzugehen, die Lohnstandards unterschritten, schlechte Unterbringung böten und Arbeitszeiten sowie Hygienevorkehrungen ignorierten. Zuletzt hatten Ende April 15 Erntehelfer aus Rumänien einen Spargelhof im Spreewald aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen verlassen.

Bauernverband: Bestehende Regeln durchsetzen

Bauernverbands-Chef Henrik Wendorff sagte, man werde gemeinsame Anstrengungen unternehmen, unseriöse Arbeitsvermittler zu identifizieren und ihnen das Handwerk zu legen – das sei aber nur in Zusammenhang mit den Ursprungsländern möglich. Auch könnten Arbeitsverträge perspektivisch in allen Sprachen der Ursprungsländer bereitgestellt werden. Mehr Regelungen zu Arbeitsschutz und Arbeitszeiten seien allerdings nicht nötig. „Es ist wichtig, dass bestehende Regelungen auch umgesetzt werden“, so der Verbands-Chef. In er Vergangenheit seien viele Verfehlungen nicht sanktioniert worden.

Land nimmt Fleischbetriebe in Fokus

Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben in anderen Bundesländern sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums nun auch in Brandenburg die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in Fleischbetrieben überprüft werden. Ministeriumssprecher Gabriel Hesse verwies am Dienstag darauf, dass im Land nur wenige große Schlachtbetriebe mit einer hohen Anzahl von Schlachtungen ansässig seien. Der Fokus der Überprüfungen richte sich vor allem auf die Unterbringung von ausländischen Beschäftigten, auf den Transport zu den Betriebsstätten und die Ausrüstung mit persönlicher Schutzausrüstung, sagte Hesse. Die zuständigen Behörden würden sich untereinander abstimmen. Zunächst berichtete der rbb.

