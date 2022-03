Potsdam

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Cottbus, das die Stilllegung des Tagebaus Jänschwalde zur Folge hat, warnt der Tagebaubetreiber Leag vor gravierenden Folgen für die Energieversorgung. Der Betriebsrat äußerte sich am Freitag entsetzt.

„Wer jetzt die Kohleförderung in Jänschwalde zum Erliegen bringt, der reduziert die gesichert verfügbare Menge an heimischer Braunkohle und damit auch an gesicherter Stromerzeugung“, teilte der Konzernbetriebsratsvorsitzende Uwe Teubner mit.

Das Urteil mache die Stromversorgung in Deutschland unsicherer und teurer. „In diesen Wochen, in denen in Europa wieder Krieg zwischen Staaten geführt wird, haben wir von einem Gericht eine andere Güterabwägung und eine andere Entscheidung erwartet“, sagte er.

Folgen für Kraftwerk Jänschwalde

Das Gericht hatte entschieden, dass der Tagebau Jänschwalde, der das gleichnamige Kraftwerk mit Kohle versorgt, nur noch bis zum 14. Mai genutzt werden darf. Danach muss er einstweilen stillgelegt werden – keiner weiß, wie lange.

Im Herbst soll laut Kohleausstiegsgesetz der Kraftwerksblock F in Jänschwalde abgeschaltet werden und in eine Reserve überführt werden. Wegen der Energiekrise wird aber erwogen, ob der Block länger am Netz bleibt. Allerdings ist fraglich, ob dies ohne Tagebau sinnvoll ist.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Grüne Liga hatten eine „drastische“ Wasserentnahme in der Grube kritisiert und waren mit einem Eilantrag gerichtlich gegen den Braunkohletagebau vorgegangen, um den Hauptbetriebsplan des Tagebaus außer Vollzug zu setzen. Damit haben sie nun Erfolg gehabt.

Gericht: Erlaubnis fehlt

Das Verwaltungsgericht erklärte am Freitag die spektakuläre Entscheidung. Die Erlaubnis des Landes-Bergbauamts zum Abpumpen von Grundwasser stamme aus dem Jahr 1996 und gründe auf der damaligen Annahme, dass der reguläre Tagebaubetrieb im Jahr 2019 enden würde. Deswegen sieht diese Erlaubnis ab 2019 eine nach und nach zurückgehende Grundwasserförderung vor.

„Eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Hebung von Grundwasser in einer Menge, die für den aktiven Tagebaubetrieb in dem Zulassungszeitraum erforderlich wäre, liegt deshalb nicht vor und wurde auch nur für die Zeit ab dem 01. Januar 2023 beantragt“, teilte das Gericht mit. 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde holen die Filterpumpen aus der Erde. Erlaubt seien nur 50 Kubikmeter.

Wenn die Bergleute aber nur 50 Kubikmeter pro Minute heben, wäre das viel zu wenig, um einen sicheren Tagebaubetrieb zu gewährleisten. Es drohen Rutschungen. Es handelt sich um ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren. Die Leag kann dagegen Beschwerde einlegen und vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ziehen und wird das wohl auch tun.

Betriebsrat: Urteil schadet der Natur

Betriebsratschef Teubner sagte, das Urteil schade letztlich auch der Natur. „Wenn der Tagebau aufgrund des Richterspruchs zwangsangehalten wird, werden rund 500 Millionen Kubikmeter Wasser sinnlos und unnötig abgepumpt“, sagte er. Geplante Renaturierungsarbeiten würden bis zu fünf Jahren verzögert.

Das Unternehmen muss nun die Mitarbeiter neu disponieren. Ein Teil der Belegschaft aus Jänschwalde werde die Sicherungsarbeiten im stillgelegten Tagebau verantworten. Der Rest wird auf andere Gruben verteilt.

Weniger Strom?

„Zwar werden wir uns bemühen, alle Mitarbeiter so einzusetzen, dass die Kraftwerke bestmöglich mit Braunkohle beliefert werden, aber es ist bereits heute absehbar, dass wir aufgrund von Umbaumaßnahmen in den Tagebauen Welzow-Süd und Nochten unsere Kraftwerke in diesem und voraussichtlich auch im nächsten Jahr nicht wie geplant versorgen werden können, was zu einer verringerten Stromproduktion führen wird“, hatte Leag-Bergbauvorstand Phillipp Nellessen gesagt.

Die Umweltschützer hatten nach eigenen Angaben festgestellt, dass der Tagebaubetreiber Leag in dem Tagebau seit Jahren viel mehr Grundwasser abpumpt, als wasserrechtlich zulässig ist. Ein Hauptbetriebsplan dürfe nur zugelassen und umgesetzt werden, wenn er über sämtliche Erlaubnisse verfüge. Die Erlaubnis für die Entnahme von so viel Wasser gebe es nicht, so die Umweltverbände. Sie hatten angeführt, dass die wasserrechtliche Erlaubnis beispielsweise für das Jahr 2020 die Entnahme von 42 Millionen Kubikmetern gestatte. Tatsächlich habe die Leag jedoch 114,06 Millionen Kubikmeter abgepumpt – fast das Dreifache.

Von Torsten Gellner