Megafusion perfekt: Bombardier gehört jetzt zu Alstom

Der französische Bahntechnik-Hersteller Alstom und die Zugsparte von Bombardier haben ihre Megafusion zum weltweit zweitgrößten Branchenunternehmen abgeschlossen. Die erweiterte Gruppe habe einen Umsatz von rund 15,7 Milliarden Euro und ein Auftragsbuch im Wert von 71,1 Milliarden Euro, teilte Alstom am Freitag im Saint-Ouen bei Paris mit. Damit entsteht der zweitgrößte Zughersteller der Welt. Größer als der neue Konzern ist nach Branchenangaben nur noch der chinesische Eisenbahnbauer CRRC.

Der neue Verbund beschäftigt allein in Deutschland an mehreren Standorten rund 9 000 Mitarbeiter. Weltweit sind es rund 75 000. Vor rund zwei Jahren war eine zunächst geplante Fusion zwischen Alstom und der Zugsparte von Siemens am Widerstand der EU-Wettbewerbshüter gescheitert. Dieses Veto hatte zu Protest in Berlin und Paris geführt.

Auflage: Talent3-Produktion in Hennigsdorf wird verkauft

Die EU-Wettbewerbshüter hatten im vergangenen Juli grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme gegeben. Damit der neue Verbund nicht zu mächtig wird, muss er Produktionsanlagen abgeben, unter anderem am Standort Hennigsdorf bei Berlin. In Hennigsdorf (Oberhavel) geht das Werk zunächst an Alstom. Um die Fusionsauflagen der EU zu erfüllen, muss allerdings ein Teil seines Portfolios verkauft werden – nämlich die Produktion des populären Nahverkehrszugs vom Typ Talent 3. Dessen Produktion soll an den tschechischen Hersteller Skoda Transportation gehen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) zeigten sich am Freitag zuversichtlich, dass der Produktionsstandort Hennigsdorf damit langfristig gesichert sei und das traditionsreiche Werk eine Perspektive habe.

Woidk und Steinbach: Chance für Zulieferer

„Ich freue mich, dass das neue Unternehmen heute am Bahn-Traditionsstandort an den Start geht“, sagte Woidke. „Das ist für Hennigsdorf und für die gesamte Hauptstadtregion als wichtigem Standort des Schienenfahrzeugbaus von großer Bedeutung.“

Die Fusion war im vorigen Jahr angekündigt und vom Brandenburger Wirtschaftsministerium begleitet worden. Er habe dabei den Eindruck gewonnen, dass die Verhandlungspartner um einen fairen Interessenausgleich bemüht seien und dabei auch die Belange der Arbeitnehmer im Blick hätten, sagte Minister Steinbach.

Steinbach sieht durch die Übernahme gute Chancen für viele kleine und mittlere Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen in der Region. „In Hennigsdorf kann Alstom auf eine erfahrene und hochmotivierte Belegschaft von Fachkräften bauen“, sagte er. Alstom sei nach eigenen Aussagen auch am „einzigartigen Know-how der Belegschaft“ interessiert. Die Landesregierung werde sich weiterhin für den Erhalt eines integrierten Industriestandortes einsetzen, der Forschung und Entwicklung, Produktion und Service in Hennigsdorf umfasst.“

IG Metall erwartet „Transparenz“

Die IG Metall begrüßte den heute Zusammenschluss und forderte „schnelle und umfassende Transparenz über den zukünftigen gemeinsamen Weg“, wie die Bezirksbevollmächtigte Birgit Diezte sagte. Die Belegschaften hätten unter „schwierigsten Pandemiebedingungen“ die Produktion aufrechterhalten und ihren Teil für einen reibungslosen Ablauf des Zusammenschlusses beigetragen. „Jetzt steht für uns die Erwartung an zukunftssichere Arbeitsplätze und Standorte im Fokus“, sagte sie.

In der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns hatte es in den vergangenen Jahren mehrfach Umstrukturierungen gegeben. Die Übernahme werde für Beschäftigte, Kunden und Lieferanten einen Mehrwert schaffen, teilte Bombardier Transportation mit. Für die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten biete sich die Chance, Teil des neuen Weltmarktführers außerhalb Chinas zu sein – zu einer Zeit, in der weltweit in Züge investiert werde, um Verkehr nachhaltiger abzuwickeln.

Blick in die Produktionshalle in Hennigsdorf. Quelle: gellner

Bombardier ist besonders im Osten Deutschlands stark vertreten. 2200 Stammbeschäftigte und Leiharbeiter arbeiten in Hennigsdorf bei Berlin und 1000 in Bautzen. 800 Mitarbeiter gibt es in Görlitz – so wie auch an den westdeutschen Standorten Mannheim und Siegen. In Kassel sind es 600. Kleinere Standorte sind Braunschweig und Berlin.

„Wie Alstom wiederholt betont hat, wird das neue Unternehmen einen gemeinsamen Auftragsbestand von mehr als 75 Milliarden Euro haben, und wir brauchen unsere gemeinsame Belegschaft, um diesen abzuarbeiten“, betonte Bombardier.

Alstom verhandelt nach eigenen Angaben mit dem tschechischen Hersteller Skoda Transportation, um Verkaufsauflagen der EU-Kommission zu erfüllen.

Von Torsten Gellner und Christian Böhmer