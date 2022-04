Karstädt/Teltow/Schmargendorf

Die Lebensmittelpreise steigen gegenwärtig stark an. Auch Butter und Käse werden teurer. Der Börsenmilchpreis kletterte bereits auf 60 Cent pro Kilogramm – ein Grund zur Freude für die Brandenburger Landwirte?

Diesen Preis erhält Jan Milatz nicht für seine Milch, die täglich in großen Tanklastern seinen Hof in der Prignitz gen Uphal in Mecklenburg-Vorpommern verlässt. Denn er hat, wie die meisten Milchbauern, einen langfristigen Vertrag mit der Molkerei.

Zwar orientieren sich die Rohmilchpreise der Molkereien auch am Börsenpreis, aber sie steigen viel langsamer – oft um ein oder zwei Cent im Monat. Derzeit bekommen die meisten Landwirte rund ein Drittel weniger, also rund 40 bis 45 Cent pro Kilogramm gelieferter Milch. „Aber grundsätzlich steigen die Preise, das merken wir Landwirte auch“, so Milatz, der einen Milchviehbetrieb in Karstädt (Prignitz) betreibt.

Deswegen steigt der Milchpreis

Warum steigt der Milchpreis derzeit so stark an? „Die Gründe sind vielfältig. Die gestiegenen Energiepreise, die Unsicherheit an den Märkten aufgrund des Krieges in der Ukraine und die hohe Inflation – das alles hat direkte Auswirkungen“, sagt Holger Lau. Er ist Referatsleiter für Agrarökonomie des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF).

Die große Frage sei jetzt, ob die gestiegenen Erlöse für die Rohmilch auch die gestiegenen Kosten der Produktion auffangen können. „Meiner Einschätzung nach werden die Preise noch ein bisschen weiter steigen. So bleibt die Produktion in einem Betrieb mit hoher Milchleistung und Kosteneffizienz so wirtschaftlich wie bisher“, so Lau.

Deckt der höhere Milchpreis die Kosten?

Landwirt Jan Milatz ist da nicht so optimistisch: „Mein Bauchgefühl sagt, dass sich das eher nicht decken wird.“ Wissen könne er das aber jetzt noch nicht, es seien zu viele unbekannte Faktoren mit im Spiel. Deshalb hält sich seine Freude über den gestiegenen Milchpreis in Grenzen, obwohl die Bauern schon seit Jahren mehr Geld für ihre Milch fordern. Aber nicht nur die Rohstoffpreise sind gestiegen, auch die Preise für Futter, Düngemittel und Energiekosten. Der Strompreis habe sich gegenüber dem vergangenen Jahr vervierfacht, so Milatz.

Der Landwirt braucht viel Strom für die Milchproduktion – für seine Melkanlage oder die Güllepumpe. Sparen kann er dabei nicht. Milatz ist froh, dass er seine Ställe in den vergangenen Jahren angepasst hat und sie zum Beispiel auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet hat. Er befürchtet, dass gerade Betriebe, die in den vergangenen Jahren wenig in neue Technik investiert haben, durch die gestiegenen Preise Probleme bekommen könnten. „Da wird es dieses Jahr noch einige Tränen geben“, vermutet er. Dabei nehmen die Milchviehbestände in Brandenburg ohnehin schon ab. Laut dem Landesbauernverband (LBV) gab es 2020 noch 137.100 Milchkühe in Brandenburg. Mittlerweile sei der Milchkuhbestand aber auf 132.351 Kühe gesunken.

Das sagt Molkereichef Gunnar Hemme

Davon stehen 1450 Milchkühe und 950 Jungrinder in Milatz’ Ställen. Um unabhängiger von den hohen Preisen der Lieferanten zu sein, baut der Landwirt immer mehr Futter selbst an. Das Grundfutter, wie Heu oder Silage, kommt bereits vom eigenen Hof. Auch beim Kraftfutter, allen voran Mais- oder Getreideschrot, seien er und seine Mitarbeitenden am „rumtüfteln“, um nicht so viel zukaufen zu müssen. „Wir müssen da schrittweise vorgehen. Kühe reagieren sehr sensibel auf Futterumstellungen“, sagt Milatz.

Wenn Gunnar Hemme in seinem Büro aus dem Fenster schaut, sieht er auf der einen Seite seine Molkerei und auf der anderen Seite seine Milchkühe weiden. Der Landwirt betreibt die Hemme-Molkerei im uckermärkischen Schmargendorf bei Angermünde. Einen Teil der 35.000 Liter Milch, die Hemme am Tag verarbeitet, produzieren seine eigenen Milchkühe, den Rest bekommt er von drei Betrieben aus dem Umland. Denen muss er jetzt auch einen höheren Preis für ihre Milch zahlen. „Es ist alles sehr schwierig“, sagt er und seufzt. „Andererseits weiß ich als Landwirt natürlich auch, dass man für 30 Cent keine Milch produzieren kann.“

Gunnar Hemme Quelle: privat

Der gestiegene Rohmilchpreis ist nicht der einzige Kostenpunkt, der Hemme Sorgen macht. Aufgrund des gestiegenen Papierpreises zahlt der Landwirt 20 Prozent mehr für die Verpackung seiner Produkte. Die Energiekosten sind noch durch Verträge abgesichert. Was passiert, wenn diese auslaufen, daran will Hemme gar nicht denken.

Milchprodukte werden teurer

„Wir kommen als Unternehmen gar nicht drum herum, dass weiterzugeben und die Preise anzupassen“, sagt er. Hemme beliefert Einzelhändler, wie Netto, Rewe oder Edeka. Die haben wiederum ihre Preise auch schon erhöht. Besonders die Milchprodukte, wie Butter und Käse werden teurer, weil für die Herstellung viel Rohmilch gebraucht wird, so Hemme.

Er setzt seit Jahren auf Regionalität, beliefert nur Händler im Raum Berlin und Brandenburg. Das zahle sich bei den gestiegenen Spritkosten jetzt aus. „Das ist vielleicht das Einzige, was man aus dieser Misere lernen kann: Es lohnt sich ressourcenschonender einzukaufen und sich genau anzuschauen, woher die Produkte kommen. Vielleicht führt das ja zu einem Umdenken bei den Menschen“, hofft er.

Von Lena Köpsell