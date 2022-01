Die ersten Teslas vom Typ Model Y sind in Grünheide schon vom Band gelaufen. Nun darf der US-Elektroautobauer die Produktion im ersten europäischen Werk weiter hochfahren, obwohl die finale Genehmigung noch fehlt.

Bericht: Tesla darf per Vorabgenehmigung 2000 Autos bauen

