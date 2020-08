Potsdam

Die Sparkasse Uckermark kündigt seit Juli unbefristete Prämiensparverträge, ohne dafür einen sachlichen Grund anzugeben. Das teilte die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) am Dienstag mit. Sie sieht darin einen Widerspruch zur Rechtsprechung des BGH und rät Sparkassen-Kunden, der Kündigung zu widersprechen und die Prämien weiter einzuzahlen. Dazu haben die Verbraucherschützer einen Musterbrief online gestellt.

In den Kündigungsschreiben der Sparkasse Uckermark heißt es lapidar, der Vertrag sei „von beiden Seiten erfüllt“. Das müssten Betroffene nicht hinnehmen, betont Erk Schaarschmidt, , Finanzexperte bei der VZB. „Nach unserer Rechtsauffassung ist die Kündigung unwirksam.“ Sein Tipp für die Sparkassen-Kunden: „Wer seine regelmäßigen Sparbeiträge per Überweisung einzahlt, sollte das weiter tun. Er zeigt damit, dass er vertragstreu den Vertrag fortsetzen möchte.“

Laut VZB werden Kunden in Brandenburg von Sparkassenmitarbeitern immer wieder aufgefordert, ihre Prämiensparverträge selbst zu beenden. „Dieses ´Herausberaten` aus einem bestehenden lukrativen Vertrag sollte Verbraucher stutzig machen“, warnt Schaarschmidt. „Aus unserer Erfahrung sind neue Angebote für die Betroffenen selten einträglicher. Mit dieser Taktik versuchten Finanzinstitute „aus ihrer Sicht unrentable Verträge loszuwerden“, heißt es dazu in einer Studie der Verbraucherzentrale aus dem Jahr 2018. Sie trägt den vielsagenden Titel „Wenn König Kunde zur Last wird“.

Beispiel aus Märkisch-Oderland findet Nachahmer

Erstmals hatte in Brandenburg die Sparkasse im Juli 2018 Märkisch-Oderland ( MOL) die in den 1990er- oder 2000er-Jahren abgeschlossenen Prämiensparverträge ihrer Kunden gekündigt. Dabei berief sich das Geldinstitut auf die anhaltende Niedrigzinsphase. Es geht um etwa 3500 Verträge, die meisten betroffenen Kunden sind im Rentenalter.

Die Verbraucherschützer haben die Sparkasse MOL mehrfach abgemahnt, es sind außerdem zwei Klagen anhängig. Derzeit prüfe man eine zudem eine Musterfeststellungsklage, so Erk Schaarschmidt. Er sagte der MAZ: „Das ist eine Sparkasse mir einem sehr störrischen Vorstand, der sich nicht außergerichtlich nicht einigen will.“ Doch das Beispiel aus Märkisch-Oderland macht Schule: 2019 ziehen die Sparkassen Spree-Neiße, Oder-Spree, Elbe-Elster, Schwedt, Barnim und Ostprignitz-Ruppin nach.

