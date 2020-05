Praktikum bei Tesla: Das müssen Kandidaten für einen Job in Grünheide können

Potsdam

Ein junges Unternehmen, ein ambitioniertes Projekt, reichlich Prestige: Es gibt schlechtere Adressen als den Elektroautobauer Tesla, um Arbeitserfahrung zu sammeln. Die US-Firma hat auf ihrer Seite Praktikumsplätze für ihren Standort in Berlin und den Bau der Großfabrik in Grünheide ( Oder-Spree) ausgeschrieben.

Gesucht werden Bewerber für die Bereiche „Technical Construction Project Management“ und „Structural Design Engineering“. Beide Praktika sind für fünf bis sechs Monate ausgeschrieben. Für die Ingenieursstelle wird ein Kandidat „ASAP“, also so bald wie möglich gesucht.

„Einzigartige Möglichkeit“ bei Tesla

Aggressiv beworben wird aber vor allem der Projekt-Manager. Die Stelle sei eine „once in a lifetime opportunity“, also eine einzigartige Möglichkeit, heißt es von Tesla. Der erfolgreiche Kandidat spiele im Anschluss eine Schlüssel-Rolle in der „Start-Up-Phase“ der sogenannten Gigafactory. Man sei umgeben von hellen Köpfen, gesucht wird ein richtiger Macher mit einer „can-do-attitude“, der bereit sei seine Ärmel hochzukrempeln.

Wer nun tatsächlich überlegt seinen Lebenslauf einzureichen und seine allerersten Schritte in der Arbeitswelt bei Tesla gehen will, hat aber wohl eher keine Chance. Mindestens gefordert wird ein Bachelor- oder Master-Abschluss im jeweiligen Fach. Deutsch und Englisch muss fließend gesprochen werden. Außerdem sind vorherige Praktika im entsprechenden Fach und zahlreiche Spezialfähigkeiten sowie Kenntnisse diverser Programme gefragt.

Drang, das Unmögliche zu erreichen

Am wichtigsten aber scheint zu sein, dass Bewerber eine große Portion Ehrgeiz mitbringen: Nötig sei das „Desire to do the impossible with a positive attitude“, also der Drang mit einer positiven Einstellung das Unmögliche zu erreichen, heißt es in der Ausschreibung. Nur zu einer möglichen Bezahlung dieses rund halbjährigen Praktikums steht kein Wort in der Ausschreibung.

Von Ansgar Nehls