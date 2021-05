Potsdam

Wenn nicht gegengesteuert wird, fehlen einer Prognose zufolge in zehn Jahren rund 153.000 Arbeitskräfte in Brandenburg. Bis 2035 sind es sogar 210.000. Dann beträgt die sogenannte Fachkräftelücke 25 Prozent – es stehen also ein Viertel weniger potenzielle Bewerber den zu besetzenden Stellen gegenüber.

Das geht aus dem neuen Fachkräftemonitor hervor, den die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) gemeinsam mit den brandenburgischen Industrie- und Handelskammern (IHKn) am Donnerstag vorgelegt haben.

Großer Bedarf an Nicht-Akademikern

„Dabei werden die größten Bedarfe nicht in den akademischen Berufen erwartet, sondern bei den beruflich Qualifizierten“, sagte Carsten Christ, Sprecher der IHK-Landesarbeitsgemeinschaft. Unter den 54.000 Fachkräften, die bis Mitte des Jahrzehnts fehlen werden, machen die Akademiker nur 2500 Menschen aus. „Dagegen hilft nur, junge Menschen selbst auszubilden, Mitarbeiter weiterzubilden und ältere Kollegen möglichst lange im Betrieb zu halten. Auch aktive Zuwanderung hilft das Problem zu lösen.“

Die Herausforderungen bestünden sowohl in gewerblichen als auch in Dienstleistungsberufen, erklärte WFBB-Chef Steffen Kammradt. Werde nicht gegengesteuert, so würden etwa bei den Büro- und Sekretariatsberufen fast ein Drittel und bei den Industriemechanikern ein Viertel der benötigten Bewerber fehlen.

Tesla-Effekt noch nicht eingepreist

Den größten Bedarf prognostiziert der Fachkräftemonitor für Westbrandenburg; die Fachkräftelücke im Süden des Landes wird etwas kleiner eingeschätzt. Bei den Daten für Ostbrandenburg sei der Bedarf rund um die Fabrik des Elektroautobauers Tesla noch nicht voll umfänglich eingerechnet, hieß es auf Nachfrage.

Der Fachkräftemonitor wurde zeitlich nicht ganz zufällig am Donnerstag veröffentlicht: Parallel dazu beantragten SPD, CDU und Grüne im Landtag ein Fachkräftezuwanderungskonzept. Die Landesregierung soll unter anderem eine „strategische Anwerbeoffensive“ im Ausland unternehmen.

Betriebe, die Ausländer beschäftigen wollen, sollen dabei stärker unterstützt werden. Außerdem sollen Ausländerbehörde und die Wirtschaftsförderung stärker kooperieren. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Bommert (CDU) findet selbst keine Bewerber mehr

Der CDU-Abgeordnete Frank Bommert (CDU) verwies auf eigene Erfahrungen als Leiter einer Metallbaufirma in Sommerfeld (Oberhavel): Er habe auch mit Hilfe sozialer Netzwerke Bewerber gesucht, aber nicht ein einziges Angebot erhalten, berichtete er. „Der Markt ist abgeschöpft. Alle Kollegen, die ich kenne, suchen Leute.“ Der Tourismusbetrieb an der Ostseeküste sei ohne polnische Kräfte nicht zu stemmen. „Wir brauchen diese Mitarbeiter“, sagte er.

Die oppositionelle AfD lehnte ein Werben um ausländische Fachkräfte ab, unter anderem, weil dadurch Lohndumping zu befürchten sei. Die Linke pochte auf faire Bedingungen bei der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Die Löhne von Zugewanderten seien oft in den untersten Regionen angesiedelt, außerdem seien sie häufiger nur befristet angestellt, sagte Andreas Büttner (Linke).

Steinbach: Demografie ist eine Tatsache

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte, das Angebot an Arbeitskräften in Brandenburg sei gemessen an dem Bedarf schlicht zu klein. Dies sei eine demografische Tatsache. Selbst wenn man bereits hier lebende Migranten besser in den Arbeitsmarkt integriere und Langzeitarbeitslose stärker aktiviere, bleibe immer noch eine Differenz zwischen Nachfrage und Angebot.

Steffen Kammradt, Chef der Wirtschaftsförderung, hält die Ausschau nach ausländischen Arbeitskräften für unabdingbar, wenn sich Brandenburg international behaupten will. „ Wir müssen gemeinsam im Wettbewerb um die besten Köpfe Fachkräfte von Brandenburg überzeugen“, sagte er.

Unternehmen können sich im Internet über den „Demografierechner Brandenburg“ selbst anzeigen lassen, wie viele Arbeitskräfte in ihrer jeweiligen Branche in den kommenden Jahren altersbedingt fehlen werden.

Von Torsten Gellner