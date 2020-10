Der Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Lengfelder, hat mit Blick auf die nun beschlossene Sperrstunde für die Berliner Branche konsequente Kontrollen gefordert. „Die Vorschriften werden nichts bringen, wenn sie nicht kontrolliert werden“, sagte Lengfelder am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.

Es herrsche in der Branche eine große Wut gegenüber Betrieben, die die Vorgaben in der Krise „offensichtlich nicht eingehalten haben“. Es gebe aber auch ein „Vollzugsdefizit, das heißt, dass im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Vorschriften kaum kontrolliert und dann eben auch nicht sanktioniert werden“.

Der Berliner Senat hatte am Dienstag angesichts stark steigender Infektionszahlen in der Hauptstadt unter anderem eine Sperrstunde für Händler und Gastronomen von 23 bis 6 Uhr beschlossen. Diese Maßnahme treffe auch die vorbildlichen Betriebe, sagte Lengfelder. „Und ob das zielführend ist, wird sich zeigen. Wir fürchten, dass diese Treffen nun in den privaten Wohnraum verlagert werden.“ Der Hauptgeschäftsführer begrüßte, dass der Senat weitere Hilfen für die Branche in Aussicht gestellt habe.

Deutlich kritischer äußerte sich der Co-Gründer der Szenekneipen-Initiative Bars of Berlin, Roberto Manteufel: „Mir fehlen die Worte vor Wut und Empörung“, sagte er im Ausschuss. Die Betreiber fühlten sich „verraten und verarscht“. Die Sperrstunde könne nur als „ Todesstoß für Bars“ bezeichnet werden. Auch Manteufel forderte weitere Hilfen und kritisierte, dass die jüngst neu aufgestellten Überbrückungshilfen der Bundesregierung nicht ausreichten.

Die Hotelbranche hat laut Lengfelder zwischen März und September Umsatzverluste pro Hotelzimmer von rund 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu beklagen.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ( SPD) verteidigte die neuen Verschärfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. „Es ist das Nachtleben, was uns Probleme bereitet hat in den letzten Tagen und Wochen“, sagte sie im RBB-Inforadio. Die „Zeit der Geselligkeit“ sei vorbei, dafür sei die Lage in Berlin zu ernst, so die Senatorin. Die neuen Regeln gelten zunächst bis Ende Oktober. Wenn sich die Disziplin nicht verbessere, müsse man mit weiteren Verschärfungen rechnen, sagte Kalayci.

Der Amtsarzt des Berliner Bezirks Reinickendorf, Patrick Larscheid, begrüßte die neuen Beschränkungen. Wenn Partys mit wenig Abstand und viel Alkoholkonsum als Problem identifiziert seien, sei es auch konsequent, diese zu unterbinden. Aus seiner Sicht besteht eine Chance, dass das Infektionsgeschehen eindämmen, wenn die Sperrstunde durchgesetzt werde.

Die Berliner CDU kritisierte Rot-Rot-Grün: Der Senat sei zwar ist schnell bei dem Erlass neuer Verbote. „Aber er ist unfähig, diese durchzusetzen und die Infektionsherde einzudämmen“, erklärte Fraktionschef Burkard Dregger. „Wenn Schutzmaßnahmen nicht konsequent durchgesetzt werden, werden sie als Bestrafung derjenigen empfunden, die sich an die Regeln halten“, fuhrt er fort.

Von MAZonline