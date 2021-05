Potsdam

Nachdem Brandenburgs Bauunternehmen gut durch die Corona-Krise gekommen sind, könnten die Lieferprobleme bei den Rohstoffen für einige Betriebe an die Existenz gehen. Die Fachgemeinschaft Bau Berlin-Brandenburg hält die Insolvenzgefahr in Brandenburg für größer als in Berlin. Grund sei die Kleinteiligkeit der Baubranche in der Mark.

„Wir reden hier von Kleinstbetrieben mit fünf Mitarbeitern“, sagte Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der FG Bau am Mittwoch. „Ich gehe davon aus, dass sie früher in die Knie gehen müssen.“ Solche Kleinstbetriebe hätten oft keine größere kaufmännische Abteilung, die sich um alternative Lieferanten kümmern könnten.

Die Baubranche sieht sich derzeit mit massiven Lieferproblemen und Preissteigerungen konfrontiert. Es mangelt an Holz, Stahl, Dämmstoffen. Auch Beton und Rigipsplatten seien schwer zu bekommen. Teilweise seien Preise innerhalb von einem Tag um bis zu 20 Prozent gestiegen, berichtete Klaus-Dieter Müller, Präsident der FG Bau. In dem Verband sind rund 900 kleine und mittelständische Betriebe aus der Region organisiert.

Das stellt die Firmen vor Probleme. Wenn sie sich mit dem Bauherren nicht auf einen neuen Abnahmepreis einigen können, bleiben sie auf den Kosten sitzen. „Die Situation ist derzeit wirklich dramatisch“, sagte Müller. Er lobte die Brandenburger Landesregierung, die auf das Problem reagieren wolle.

Brandenburg reagiert mit Gleitklauseln

Wie Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch ankündigte, wolle man es dem Landesbetrieb für Liegenschaften ermöglichen, Stoffpreisgleitklauseln in die Verträge mit den Firmen aufzunehmen. Damit werde es möglich, Preise nachträglich anzupassen.

Der Landesbetrieb werde dies auch für bestehende Verträge anbieten. Das könnte Baufirmen, die im öffentlichen Auftrag arbeiten, entlasten. Steinbach hofft, dass das Beispiel in der freien Wirtschaft Nachahmer findet.

Corona war nicht das große Problem

Insgesamt ist die Baubranche in Brandenburg gut durch das erste Corona-Jahr gekommen, wie aus einer Verbandsumfrage der FG Bau hervorgeht. Die Stimmung trübt sich jedoch derzeit ein, nicht nur wegen der Lieferprobleme. Für das laufende Jahr erwartet etwa ein Viertel der Firmen eine schlechtere Auftragslage. Die Berliner Betriebe bewerten die Lage aber pessimistischer als die Brandenburger Auftragsnehmer.

Harsche Kritik an Berliner Bauverwaltung

Zwei Hauptgründe hat FG-Bau-Präsident Klaus-Dieter Müller dafür ausgemacht: Die Bauverwaltungen in der Hauptstadt arbeiten deutlich schlechter und weniger pragmatisch als jene in Brandenburg. Und in Berlin habe der Mietendeckel für einen Rückgang beim Wohnungsneubau geführt. Inzwischen wurde der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Berlin hat durch das bundesweit einmalige Instrument aus Sicht der Bauwirtschaft viel Zeit verloren. 2019 und 2020 sei in einigen Teilen ein Stillstand entstanden. Im Neubau seien die Aufträge um 15 Prozent zurückgegangen. Vor allem aber seien geplante Sanierungen auf Eis gelegt worden, hieß es.

Lob für Brandenburgs Bauverwaltungen

Der teilweise Rückgang an Neubauten in Berlin habe zu einer Verlagerung nach Brandenburg geführt. „Brandenburg kam das sehr zugute, aber für Berlin hat das nicht die nötige Entlastung geschaffen“, sagte Müller. Außerdem hinke die Infrastrukturentwicklung dem Wohnungsneubau in Brandenburg hinterher, sagte er mit Blick auf Engpässe auf Pendlerstrecken.

Insgesamt sind die Baufirmen auf die Berliner Verwaltung nicht gerade gut zu sprechen, während sie den Pragmatismus der Brandenburger Behörden loben. In der Bundeshauptstadt sei zum Beispiel die Genehmigung von Baustellen ein riesiges Problem.

Berlin: Langes Warten auf die Baustelle

„In Berlin muss man bis zu vier Jahre auf die Einrichtung einer Baustelle warten“, sagte FG-Bau-Chefin Manja Schreiner. Das schnellste Bezirksamt schaffe das dagegen in sechs bis acht Wochen. Ähnlich seien die Werte in Brandenburg. „Hier berichten uns unsere Unternehmen von Wartezeiten von maximal acht Wochen“, sagte sie. Etwas länger dauere es in der Regel nur, wenn sich Bauprojekte über zwei Landkreise erstrecken, etwa beim Straßenbau.

Auch Vergabeverfahren seien in Brandenburg mit weniger Bürokratie und mit großzügigeren Wertgrenzen verbunden. Zum Beispiel: In Brandenburg müssen Aufträge bis 100.000 Euro nicht ausgeschrieben werden; bis eine Million Euro sind beschränkte Ausschreibungen vorgesehen. In Berlin liegen im Hochbau die Grenzen schon bei 20.000 beziehungsweise 200.000 Euro.

Verwaltungen in Brandenburg arbeiten zügig

Während der Corona-Krise seien die märkischen Verwaltungen auch zügiger mit Laptops ausgestattet worden. In Berlin dagegen sei der Wechsel der Verwaltungsmitarbeiter ins Homeoffice vielfach einer Arbeitsunfähigkeit gleichgekommen, so Müller. „Der Kontakt war schwierig bis unmöglich, Anträge wurden nicht bearbeitet“, sagte er.

Wohnatlas zeigt: Preise für Eigentum steigen weiter

Auch ohne die gegenwärtigen Preissteigerungen wird das Bauen und die Schaffung von Wohneigentum vielerorts immer teurer. Die Kaufpreise eilen in vielen Gegenden der Mietenentwicklung hinterher. Das zeigt der Wohnatlas 2021, für den die Postbank den Immobilienmarkt mit Hilfe des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts auf Kreisebene ausgewertet hat. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert.

Der Atlas bildet ab, wie viele Jahresnettokaltmieten man zahlen müsste, um eine gleich große Eigentumswohnung zu erwerben. 2019 mussten Käuferinnen und Käufer im Schnitt noch 24 Jahresnettokaltmieten aufbringen. 2020 waren es schon 25,7. Je niedriger dieser örtliche Vervielfältiger-Wert, desto größer sind die Vorteile für Immobilienkäufer.

Die bundesweite Spannbreite ist demnach groß. So liegt der Vervielfältiger-Wert im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg bei 26, in Berlin dagegen bei 39,7. Zu den teuersten Pflastern für Wohneigentum zählen neben Berlin auch Rostock (36,1) sowie Potsdam, wo man 32,8 Jahresmieten hinblättern müsste.

