Potsdam

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst können sich über eine steuer- und abgabenfreie Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro freuen. Sie soll bis spätestens März 2022 ausgezahlt werden. Außerdem steigen ihre Gehälter im Dezember 2022 um 2,8 Prozent an.

Darauf haben sich Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) als Arbeitgeber am Montag in Potsdam geeinigt. Nach mehreren Warnstreiks in den vergangenen Wochen, etwa an Unikliniken, sind weitere Ausstände damit vom Tisch. In Brandenburg profitieren mehr als 56.000 Landesbedienstete von dem Tarifabschluss.

Auch Azubis erhalten mehr Geld

Die Entgelte von Azubis, Praktikantinnen und Praktikanten und Studierenden im öffentlichen Dienst der Länder steigen demnach im Dezember um 50 Euro, im Gesundheitswesen um 70 Euro. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) und Innenminister Michael Stübgen (CDU) begrüßten die Einigung. Der Tarifabschluss bedeute „selbstverständlich zusätzliche Belastungen für den Landeshaushalt“, sagte Lange. „Trotzdem halte ich ihn alles in allem für gut vertretbar. In Zeiten hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten kann man den Beschäftigten schließlich keine Nullrunden zumuten.“

Tarifabschluss kostet Brandenburg 209 Millionen Euro

Laut ersten Berechnungen des Finanzministeriums wird der Landeshaushalt durch die Prämienzahlung und Lohnerhöhung für die Angestellten um rund 30,2 Millionen Euro im kommenden Jahr und weiteren rund 37,7 Millionen Euro im Jahr 2023 zusätzlich belastet. Laut Lange sei gemäß des Koalitionsvertrags beabsichtigt, den Tarifabschluss auch auf den Beamtenbereich zu übertragen. Damit kämen auf den Landeshaushalt weitere Kosten von rund 69 Millionen Euro im kommenden Jahr und nochmals rund 72 Millionen Euro im Jahr 2023 zu. Insgesamt kostet der Tarifabschluss damit die öffentliche Hand 209 Millionen Euro.

Innenminister Stübgen sprach von einem gut vertretbaren Abschluss. „Die Tarifeinigung inklusive Sonderzahlung ist angesichts der schwierigen Zeiten angemessen und stellt einen fairen Kompromiss zwischen den Forderungen der Gewerkschaften und dem finanziellen Spielraum der Arbeitgeber dar“, sagte er. „Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen können wir uns auf die Beschäftigten in unserem Landesdienst verlassen.“

Schwierige Verhandlungen in Potsdam

Die Tarifparteien hatten hatten das ganze Wochenende über in Potsdam verhandelt, zunächst aber keine gemeinsame Lösung gefunden. Die Verhandlungen seien mühsam und ausgesprochen schwierig gewesen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Mit der Gehaltssteigerung sei man nicht vollends zufrieden. Eine starke Wirkung werde aber durch die Einmalzahlung von 1300 Euro entstehen.

Von der nun erzielten Einigung profitieren nach Gewerkschaftsangaben bundesweit 1,1 Millionen Beschäftigte der Länder – außer Hessen – und 48 000 Azubis. Es geht um Tarifbeschäftigte beispielsweise in Landesbehörden, Unikliniken, Schulen, Kitas, bei Polizei und Feuerwehr, Straßenmeistereien, Forst- oder auch Abfallbetrieben. Hinzu kommen rund 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte sowie rund eine Million Versorgungsempfänger – also zum Beispiel Pensionäre – , auf die der Abschluss übertragen werden soll.

Damit sind nach mehreren Warnstreiks in den vergangenen Wochen an Unikliniken, Kitas, Schulen, in Polizei-Abteilungen und Verwaltungen weitere Ausstände vom Tisch.

Von Torsten Gellner