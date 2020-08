Potsdam

Der Chef des US-Autoherstellers Tesla kommt nach Deutschland: Elon Musk kündigte auf Twitter an, dass er in dieser Woche nach Deutschland aufbricht, um Gespräche zu zwei Projekten zu führen. Als einen Grund nannte er den Bau der Gigafabrik in Grünheide ( Oder-Spree). Außerdem arbeitet Tesla mit dem deutschen Unternehmen CureVac zusammen, das an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus forscht. Tesla soll einen „RNA-Drucker“ für CureVac bauen.

CureVac AG hat sich auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert, die auf Ribonucleinsäuren (RNA) beruhen. Mit der neuen Technik sollen Impfstoffe schneller entwickelt und Impfdosen in hoher Stückzahl produziert werden können.

Noch kein Termin mit dem Wirtschaftsministerium

Ob und wann Elon Musk die Baustelle in Grünheide persönlich besucht, ist noch unklar. Im Brandenburger Wirtschaftsministerium kennt man nur Musks Twitternachricht, die er am Sonntagabend verbreitete. Es habe noch keine Kontaktaufnahme mit dem Ministerium wegen eines Gesprächs gegeben, hieß es.

Anfang des Jahres war die Rede davon gewesen, dass der Tesla-Chef zum Spatenstich der ersten europäischen Gigafactoy in Grünheide kommen werde. Die Veranstaltung war wegen der Corona-Krise abgesagt worden.

Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac war kürzlich an die Börse gegangen. Wichtigster Anteilseigner ist der SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp.

