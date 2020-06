Der US-Autobauer Tesla treibt den Bau der Gigafactory in Grünheide mit Hochdruck voran. Laut Plan soll die Auto-Produktion mit etwa 6000 Mitarbeitern bereits in einem Jahr starten. Die noch fehlende Genehmigung ist nicht das einzige Risiko bei diesem gigantischen Projekt.

Produktionsstart in einem Jahr - Tesla in Grünheide: Diese Risiken gefährden Elon Musks Gigafabrik

